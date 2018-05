Stefan De Fraj

Četiri prelepe godine. Stvarno nije trebalo ovako da se završi. Penalom koji je Lacio ispao iz Lige šampiona. I koji je utabao put Interovom prolasku u evropsku elitu. Nije Stefan de Fraj još odigrao ni minut za Nerazure, a već je klupska legenda. I sigurno je isplatio sav novac koji će mu milanski gigant isplatiti na ime plata.

Ali šta će reći Rimljani? Teoretičari zavere sigurno će reći da je De Fraj namerno oštetio svoj sadašnji klub kako bi sa novim od jeseni igrao u Ligi šampiona. Nije baš tako...

“Sudbina. Svi smo profesionalci, ne mislim da me je namerno faulirao. Pokušao je da me spreči da postignem gol. Jednostavno, sudbina“, brani budućeg saigrača kapiten Intera Mauro Ikardi, koga je De Fraj oborio za penal s kojeg su gosti stigli do izjednačenja (2:2) pre no što su kasnije i preokrenuli rezultat.

Vodila se i pre meča velika polemika oko toga da li je pametno da De Fraj igra. Simone Inzagi je verovao u njega. I odličan je bio De Fraj. Sve do tog 78. minuta.

De Fraj je posle meča plakao. Lice zabijeno u šake. Zna on dobro šta je uradio. Ali još ga niko od Lacijevih navijača nije optužio za namernu sabotažu. Kiksnula je cela odbrana. Nije fer da sva krivica padne na De Fraja.

Nije trebalo ovako da se završi. Stvarno nije.