Fudbalski vulkan na Apeninskom poluostrvu ključa posle eliminacije Juventusa od Reala u četvrtfinalu Lige šampiona, a kritikama na račun engleskog sudije Majkla Olivera pridružio se legendarni golman Stare dame, Stefano Takoni.

“Da sam bio na Bufonovom mestu? Udarac u lice sudije bio bi sjajan način da se završi divna karijera”, veoma jasan je Takoni u izjavi za Radio Monte Karlo.

Smatra je da Oliver napravio greške u oba slučaja - i kod penala za Real i kod crvenog Đanluiđiju Bufonu.

”Takav penal se ne svira u 95. minutu. Svi su bili pod velikom psihološkom tenzijom. Jednostavno, to tako ne može da se svira”.

Bufonu je to verovatno bila poslednja utakmica u karijeri u Ligi šampiona. Otišao je Takoni i korak dalje, sasuvši niz optužbi na račun zemljaka Pjerluiđija Koline koji je glavni čovek UEFA za delegiranje sudija.

“Sve je to urađeno sa lošom namerom, on je korumpiran. Takav je bio i kada je 2000. godine sudio Juventusu u Peruđi. I tada je imao loše namere. Glavni čovek za sudije u Evropi mora da se menja na svake dve tri godine”, objasnio je nekadašnji reprezentativac Italije.

Čovek koji je sa Juventusom osvojio sve - Kup šampiona, Kup kupova i Kup UEFA i brojne domaće pehare smatra čak da je sudbina Stare dama ove sezone unapred određena van terena.

“Za stolom je odlučeno da Juventus mora da bude eliminisan. I sada su nam to servirali. Sve ovo mnogo šteti imidžu fudbalske igre. A jasno je i da je on (Kolina, prim. aut) glavni za tim stolom, kao i da generalno sudije u evropskim takmičenjima nanose štetu italijanskim klubovima.”

Imao je Takoni još zameri na račun Oliverovog deljenja pravde.

“Kada malo vratim film, deluje mi neverovatno da Kristijano Ronaldo nije isključen sinoć, kao i što je neobjašnjivo da suspendovani Serhio Ramos maltene sedi na klupi Reala. Odvratno”.

Osvrnuo se bivši golman Juventusa i na navijače drugih italijanskih klubova.

“Kada Roma pobedi, svi im čestitaju. Kada Juventus izgubi, svi su protiv njega. Veoma mi je žao zbog toga”, zaključio je Takoni.

Foto: Action images