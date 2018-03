LEPOTA FUDBALA! Nekad bio Arsenal, danas je Mančester Siti (VIDEO)

Kapa dole, majstori!

To je lepota fudbala, to je ono zbog čega se Mančester Siti šeta ove sezone kroz Premijer ligu. To je šmek koji je Ostrvu doneo Pep Gvardiola insistirajući na tehnički dominantnim igračima, umesto na tome da primi gol manje. To je ono što je nekada radio Arsenal...

Baš kao što je Arsen Venger stvorio onaj divni Arsenal sa Anrijem, Bergkampom i kompanijom koji je bilo milina gledati, tako je Gvardiola stvorio kaznenu ekspediciju koja nadigrava, a onda pobeđuje rivale. Najlepši primer kako to rade je stigao večeras. Slalom Sanea, lepotica Bernarda Silve... Šta ćete više?

(FOTO: Action images)