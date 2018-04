Luka Jović slavi gol

Luka Jović je golom protiv Hofenhajma uspeo da se upiše i na četvrtoj uzastopnoj utakmici u Bundesligi. Ukupno je dao šest golova na poslednjih pet utakmica, računajući tu i mladu reprezentaciju Srbije. Serija kojoj se ne nazire kraj i koja je Jovića ubacila u žižu događanja evropskog fudbala.

Nije iznenađenje da su Nemci počeli da se ozbiljnije bave njegovom igrom i sada već fenomenom njegovih pogodaka.

A tu brojke dovoljno govore same za sebe: Luka Jović daje gol na svakih 89 minuta koje provede u igri za Ajntraht iz Frankfurta. I to je drugi najbolji skor u celoj Bundesligi! Bolji od njega je samo neprikosnoveni Robert Levandovski koji pravi 75 minuta pauze između dva gola. Inače ukupno ih je dao 26. Verovatno će prebaciti i brojku od 30 golova.

Svi ostali su iza drugoplasiranog Jovića. Treći najbolji po ovom osnovu je Miši Batšuaji koji je dao sedam golova i pogađa na svakih 107 minuta u igri. Zanimljivo iza njega je i dalje Pjer Emerik Obamejan koji je zimus otišao u Arsenal. On je generalno još drugi strelac takmičenja sa 13 datih golova i postizao ih je na svakih 109 minuta.

Slede Maksimilijan Filip (sedam golova, 130 minuta), Alfred Finbogason (11 golova, 135 minuta), Nils Petersen (13 golova, 140 minuta), Mart Ut (12 golova, 154 minuta), Salomon Kalu (11 golova, 173 minuta), Serž Gnabri (osmi gol, 173 minuta).

Jedina loša vest u vezi sa Jovićem bila je ta povreda zbog koje je morao da napusti igru u sudaru s Hofenhajmom u 55. minutu. Ipak, i kada je to u pitanju stvari su se popravile. Prve informacije koje su imali trener Niko Kovač i sportski direktor Fredi Bobić posle utakmice govorile su da povreda nije ozbiljnije prirode i da je u pitanju samo udarac u koleno. Olakšanje za sve navijače tima iz Frankfurta.

O Jovićevim lošijim navikama je sve ispričano, ali ovo je očigledno neki drugi Luka Jović. Rad sa Nikom Kovačem mu je legao kao kec na deset. Razumeo je šta se od njega traži, a onaj osećaj za gol koji je uvek imao sada je došao do maksimalnog izražaja. Desilo se isto kao i sa Mijatom Gaćinovićem koji je mnogo puta istakao da je Kovač najvažniji za njegove dobre igre. Očigledno da ta balkanska veza radi savršeno.

Dovoljno je videti da Jović većinu golova postiže ili iz šesnaesterca, ili iz peterca. To znači da dobro prati igru, dobro se kreće i sve to dovodi do ovakvih brojki.

Ali, same Jovićeve reči iz nedavnog intervjua za MOZZART Sport pokazuju da je dosta sazreo i da je sa dve noge na zemlji. Zna šta radi i zna šta želi.

„Nije sad da se opterećujem tim brojkama. Meni je najbitnije da igram i dajem golove. Kada budem imao ovaj prosek na duplo većem broju odigranih utakmica onda ćemo pričati i tome“, rekao je tada Jović.

Ako ovako nastavi, brojke će biti još i još impresivnije. A i Mundijal će biti sve bliži i bliži. I to treba imati na umu.

