Giganti su se odvojili od “običnih smrtnika“, pa smo u dosadašnjih 20 utakmica nokaut faze Lige šampiona videli samo jedno pravo iznenađenje koje je priredila Sevilja izbacivši Mančester junajted nasred Old Traforda. Superklubovi su otišli predaleko u odnosu na konkurenciju i čini se da ništa ne može da ih zaustavi. U Ligi Evrope već nije tako. Fudbal nije možda onaj vanserijski, ali podseća na neka davna vremena kad su mali mogli da naude velikima. Problem je samo što je jedan od učesnika četvrtfinale Lige Evrope na dobrom putu da se ušunja među te superklubove. Ili možda bolje rečeno: da nogom razvali vrata tog elitnog društva, sedne za sto i počne sve da ih popreko gleda. Atletiko naravno. Nije mu ni mesto u ovom drugorazrednom takmičenju.

Tu je naravno i Arsenal, koga bi do pre koju sezonu mnogi uvrstili u krug evropskih aristokrata, ali za razliku od Atletika - koji grabi napred - Tobdžije potklizavaju na strmoj padini do samog vrha. I teško da bi se neko baš previše iznenadio ako tim Arsena Vengera ne bi došao do finala u Lionu. Ali da se ne zalećemo još tako daleko, da vidimo prvo šta nas čeka u prvim četvrtfinalnim mečevima Lige Evrope.

RB LAJPCIG - OLIMPIK MARSELJ

1 (1,65) X (3,80) Olimpik Marselj (5,50)

Duel koji bi po našem skromnom mišljenju mogao da donese najviše vatre. Strogo statistički, Lajpcig je favorit. Šest utakmica bez poraza, Olimpik pritom nije baš navikao na uspehe na nemačkom tlu: u zemlji svetskih šampiona upisao je samo jednu pobedu u osam mečeva. Ali Lajcpigu je ovo ipak evropski debi, a Marselj ima dugu tradiciju iza sebe, pošto je još 90-ih godina prošlog veka bio jedan od pionira koji su se kroz uspostavljenu fudbalsku hijerarjihu uspinjali uz obilatu pomoć bogatog gazde Bernara Tapija. U osmini finala je preslišao Bragu, ali i Lajcpig se isprsio eliminisavši tim koji je trebalo da Atletiku predstavlja glavnu konkurenciju u borbi za pehar - Napoli. Ispostavilo se da su Italijani ipak previše mislili o “skudetu“. Lajpcigu je mnogo više stalo do evropske potvrde. Da bi to i uradio, moraće da utegne odbranu, pošto je primio gol na svakoj međunarodnoj utakmici ove sezone. Sa druge strane, Timo Verner će pokušati da nastavi golgeterski niz - šest golova na poslednjih sedam evropskih mečeva. Na ruku Nemcima idu i veliki kadrovski problemi u Marselju. Trener Rudi Garsija neće moći da računa na prvog golmana Stiva Mandandu, pa ni Adila Ramija, Rolanda, Florijana Tovana, sve članove startne postave u redovnim okolnostima. U Lajpcigu neće biti kapitena Vilija Orbana i univerzalca Štefana Ilsankera.

Lajpcig (4-4-2): Gulači - Lajmer, Upamekano, Konate, Klosterman - Zabicer, Keita, Kampl, Forsberg - Verner, Ogusten;

Olimpik (4-2-3-1): Pele - Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi - Angisa, Sanson - Sar, Paje, Okampos - Žermen.

ARSENAL - CSKA

(1,30) Arsenal (5,20) CSKA (11,0)

Jeste Arsenal favorit, ali davno su prošla vremena kad su impresionirali lepršavim stilom igre. Mada, sad su u formi: vezali su četiri sigurne pobede, dve protiv Milana, plus u prvenstvu protiv Votforda i Stouka. CSKA je takođe tradicionalno bio neuspešan u sudarima sa engleskim klubovima, ali sada nam se čini da su okolnosti nešto drugačije i da razlika nije nepremostiva. Oduševili su Armejci u revanšu sa Olimpikom izbacivši budućeg domaćina finala usred Liona. Ipak, ne bi smeli da prete Tobdžijama. Podsetimo, Pjer Emerik Obamejan nema pravo nastupa za Arsenal u Evropi, pa se očekuje da će Aleksandar Lakazet, a ne Dani Velbek predvoditi navalu domaćeg tima. Što se tiče Moskovljana, već uigran sistem koji neće trpeti previše izmena. Suspendovan je Kiril Nababkin i to je otprilike to. CSKA je dobio šest od sedam utakmica u 2018. godini, izgubio je samo kod kuće od Olimpika, ali je to nadoknadio. Golove ne prima lako i neće Arsenal ovde imati nimalo jednostavan zadatak.

Arsenal (4-2-3-1): Ospina - Beljerin, Mustafi, Košćelni, Monreal - Džaka, Remzi - Ozil, Vilšer, Mhitarjan - Lakazet;

CSKA (5-3-2): Akinfejev - Kučajev, V. Berezucki, Ignaševič, A. Berezucki, Šenjikov - Dzagojev, Natho, Golovin - Verbnlum, Musa.

ATLETIKO MADRID - SPORTING

1 (1,33) X (4,80) 2 (11,0)

Realno, Atletiko bi trebalo da je u četvrtfinalu Lige šampiona, ali je skupo platio ceh zbog toga što nije uspeo da pronađe rupu u Karabogovoj odbrani u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Barselona mu je odmakla u Primeri i nema drugog rešenja - mora se napasti pehar Lige Evrope. Onaj iz 2010. i označio je početak Atletikovog uspona. Bilo je tu posle i dva finala Lige šampiona, a sve do ove sezone Jorgandžije su bile tu negde u samom vrhu Starog kontinenta. Jesenas su posustali, ali su se na proleće vratili. Pregazili su i Kopenhagen i Lokomotivu. Sporting je imao daleko lakši posao protiv Astane i Viktorije Plzenj. Prošao je, u Češkoj tek posle produžetka, ali nije se baš proslavio. Uz sve poštovanje Sportinga, ovde ne samo da ne bi smeo da izostane kec, već se ne bismo posebno iznenadili ako bi Atletiko sav posao završio u prvoj utakmici. Sporting pune 33 godine nije izbacio neki španski klub iz Evrope. A Liga Evrope je takmičenje koje poslednjih godina pripada Špancima. Timovi otprilike u najjačim sastavima, Čolo Simeone svejedno i nema prevelik broj igrača za rotaciju, pitanje je samo da li Gabi ili Tomas Parti u vezi, da ovaj prvi malo odmori. Lukas Ernandez će da odmeni povrđenog Luisa Filipea na levom beku.

Atletiko (4-4-2): Oblak - Huanfran, Savić, Godin, L. Ernandez - Korea, Gabi, Saul, Koke - Grizman, Kosta;

Sporting (4-2-3-1): Rui Patrisio - Pićini, Koates, Matje, Koentrao - Batalja, Karvaljo - Želson Martins, Bruno Fernandes, Akunja - Bas Dost.

LACIO - SALCBURG

1 (1,80) X (3,60) 2 (4,60)

Da smo u poslednjim decenijama 20. veka Salcburgovi igrači bi verovatno bili toliko radosni što su uopšte došli do ovde da bi verovatno na terenu slikali selfije sa Lacijevim igračima. Ali Salcburg je još jedan klub u usponu. Zvuči pomalo nestvarno: klub koji već 35 utakmica ne zna za poraz! Ne sme da se potceni o čemu najbolje svedoči to što je već eliminisao i Real Sosijedad i Borusiju Dortmund, klubove koje su mnogi videli u samoj završnici takmičenja. Lacio je malo usporio, ali bi trebalo da je povratio samopouzdanje sa brutalnih 6:2 protiv Beneventa. U Lacijevom timu nema Džordana Lukakua, Salcburgu nedostaje napadač Hvang He-Čan. Lacio je naravno bolji, ali Salcburg može da odigra potpuno rasterećeno. Najviše će se brinuti ljudi u Uefi. Jer šta ako se namesti da dalje prođu i Lajcpig i Salcburg? I šta ako žreb u polufinalu spoji dva kluba istog gazde - Ditera Matešica i kompanije Red Bul?

Lacio (3-5-1-1): Strakoša - Luiz Felipe, De Fraj, Radu - Basta, Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Lulić - Luis Alberto - Čiro Imobile;

Salcburg (4-3-1-2): Valke - Lajner, Ramaljo, Ćaleta Car, Ulmer - Hajdara, Samaseku, Beriša - Šlager - Gulbrandsen, Dabur.

Liga Evrope, četvrtfinale (sve utakmice počinju u 21.05):

