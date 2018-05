Vikend za nama otklonio je i poslednje dileme kada su u pitanju direktni učesnici Lige šampiona! Dobili smo, dakle, svih 26 klubova koji će naredne sezone učestvovati u elitnom takmičenju.

Do ove nedelje imali smo 21 sigurnog učesnika. Konačnu listu upotpunili su šampion Turske Galatasaraj, zatim Inter - tukao Lacija u direktnom pkršaju za četvrtu poziciju u Italiji - pa Plzenj (šampion ispred praške Slavije), te Monako i Lion, kao drugi i treći tim Francuske. Marselj nije uspeo da osvoji trofej u Ligi Evrope i tako se probije do elite, ali Francuska je svakako dobila tri direktna učesnika, jer je Atletiko, kao finalsita LE, još ranije obezbedio direktno učešće.

Mnogi se verovatno pitaju i otkud Česima put do grupne faze? Razlog je finale Lige šampiona. Real i Liverpul kroz svoje lige su obezbedili direktno učešće, tako da se otvorilo jedno mesto u grupama. Prigrabili su ga Česi po plasmanu svoje lige na UEFA rang listi...

Prostom matematikom dolazimo do zaključka da će kompletna lista učesnika Lige šampiona za sezonu 2018/19. biti upotpunjena sa još šest ekipa čija ćemo imena saznati posle letnjih kvalifikacija. Dva kluba dobićemo iz takozvane staze nešampiona, a četiri iz staze šampiona. Nešampioni koji će se boriti za ta dva preostala mestu su Ajaks, Bazel, PAOK, Šturm, Benfika, Dinamo Kijev, Fenerbahče, Spartak Moskva, Standard Lijež... Kada je u pitanju staza šampiona tu je put do konačne brojke od četiri učesnika grupne faze mnogo duži. Takođe, to je put kojim će do elite pokušati da dođe srpski prvak - Crvena zvezda.

Podsetimo, crveno-beli su povlašćeni na žrebu za prvo kolo, ali već od drugog idu u slabiju grupu i mogu da dobiju rivale poput Seltika, Ludogoreca, Legije, zagrebačkog Dinama, APOEL-a, Astane... U plej-ofu, iliti poslednjoj, četvrtoj prepreci za grupnu fazu, Zvezdini najteži rivali bili bi PSV Ajndhoven ili recimo Salcburg.

Zanimljivo je i to da je za najveći broj ekipa koje su već obezbedile direktno učešće poznat i šešir u kom će se nalaziti na žrebu. Prvi šešir je praktično popunjen. Tu su za sada Barselona, Atletiko Madrid, Bajern Minhen, Mančester Siti, Juventus, Pari Sen Žermen i Lokomotiva Moskva. Čeka se osmi član i to će biti osvajač Lige šampiona, Liverpul ili Real Madrid. U drugom šeširu sigurno su Dortmund, Porto, Junajted, Šahtjor, Napoli (Roma će navijati da u grupe ne uđu Bazel ili Benfika kako bi dospela u ovo društvo)...u trećem Šalke, Lion, Monako, CSKA (Ovde bi, recimo, mogla i Valensija ukoliko u grupe ne uđu Salcburg ili Ludogorec)...i u četvrtom Plzenj, Briž, Galata, Inter i Hofenhajm.

Od ovosezonskog finala LŠ zavisi i kako će biti raspoređen Totenhem. Ako Madriđani slave - Pevci su sigurno u drugom šeširu, u suprotnom i oni će morati da čekaju rasplet kvalifikacija...

ŠPANIJA: Barselona, Atletiko Madrid, Real Madrid, Valensija

NEMAČKA: Bajern Minhen, Šalke, Hofenhajm, Borusija Dortmund

ENGLESKA: Mančester Siti, Mančester Junajted, Totenhem, Liverpul

ITALIJA: Juventus, Napoli, Roma, Inter

FRANCUSKA: Pari Sen Žermen, Monako, Lion

RUSIJA: Lokomotiva Moskva, CSKA Moskva

PORTUGALIJA: Porto

UKRAJINA: Šahtjor Donjeck

BELGIJA: Klub Briž

TURSKA: Galatasaraj

ČEŠKA: Viktorija Plzenj

* crvenim su obojeni timovi koji su sigurno u prvom šeširu, a zelenim konkurenti za poslednje mesto u najjačoj grupi. Na slici iznad belim slovima obeležene su ekipe koje su sigurno u prvom šeširu