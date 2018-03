Lion X! Treba li Bruno Ženesio da bude zabrinut? (VIDEO)

Lion je u krizi!

Tim koji je u prvom delu sezone ostavio više nego dobar utisak upao je veliku rezultatsku dubiozu zbog čega je sve izvesnije da će ostati bez Lige šampiona naredne sezone! Posle tri vezana poraza, izabranici Bruna Ženesija upisali su i treći uzastopni remi i to na gostovanju Monpeljeu (1:1), što ih je oborilo na četvrtu poziciju, sa tek minimalnim šansama da se stvari okrenu na pozitivno. Liga šampiona je sada kilometrima daleko, ali i pored svega tri osvojena boda od mogućih osamnaest u poslednjih šest kola Lion i dalje ima čak deset bodova prednost u odnosu na petoplasirani Ren, što ostavlja dovoljno prostora da se do kraja sezone izbori plasman u Ligu Evrope.

Monpelje je prvi stigao do vođstva i to već u sedmom minutu susreta kada je mladi napadač Isak Mbenza srušio golgeterski post od čak 254 minuta i pronašao put do mreže na asistenciju Rubena Agilara.

Izjednačenje, ujedno i konačni rezultat utakmice postavio je Marijano Dijaz pogotkom neposredno pred istek prvog časa igre. Ipak, najveće zasluge za gol idu na račun Usema Auara, koji je posle dobrog prodora po levoj strani i velike gužve u kaznenom prostoru uposlio Dijaza.

Vredni statističari i pratioci dešavanja u francuskom fudbalu su po završetku meča izvukli podatak - Lionu se ovakva serija bez pobede nije desila još od decembra 2015. godine, što je dovelo do otkaza tadašnjeg trenera Ibera Furnijea. Ima li razloga Ženesio da bude zabrinut?

FRANCUSKA - 28. KOLO

Petak

Nica - Lil 2:1 (1:0)

/Baloteli 5, Siprijen 81 - Luiz Arauho 52/

Monako - Bordo 2:1 (1:1)

/Jovetić 35, Lopes 69 - Vada 32/

Subota

Troa - PSŽ 0:2 (0:1)

/Di Marija 47, Nkunku 77/

Amijen - Ren 0:2 (0:1)

/Kazri 41, Sar 84/

Anže - Gengan 3:0 (1:0)

/Tajt 1, Toko Ekambi 89, Traore 90+4/

Mec - Tuluz 1:1 (1:0)

/Ro 32 - Amijan 84/

Sent Etjen - Dižon 2:2 (1:1)

/Berić 45+1, 61 - Tavares 32, Said 55/

Nedelja

Kaen - Strazbur 2:0 (1:0)

/Kriveli 43, Žilber 87/

Monpelje - Lion 1:1 (1:0)

/Mbenza 7 - Dijaz 58/

21.00: (1,50) Marselj (4,20) Nant (6,75)

Foto: Action Images