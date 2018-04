Uvođenje video tehnologije u fudbal (VAR) podiglo je prašinu kakvu dugo nismo videli i različite su reakcije. Češće negativne nego pozitivne pogotovo kada su u pitanju bivši fudbaleri. Jedan od njih je i nekadašnji as Bajerna, odnosno reprezentacije Francuske, Biksen Lizarazu koji je VAR tehnologiju uporedio sa seksom. I to lošim.

“Ta video tehnologija vam je pomalo kao seks bez zadovoljstva. Taman pre nego što dođete do vrhunca - nekom vam kaže stop! Inače, navijači nemaju nikakav uvid u to šta se vidi na snimku, kao da nisu važni. To mora da bude regulisano. Odluke moraju da budu transparentne za sve na stadionu, ali i one pored malih ekrana”, rekao je Lizarazu za francuski Telefut.

Konkretan povod za ovakvu izjavu bila je utakmica između Pari Sen Žermena i Monaka u finalu Liga kupa. Sveci su slavili sa 3:0, a Monaku je poništen gol Radamela Falkaa na osnovu VAR tehnologije. Da je priznat ovaj pogodak, Monako bi u tom trenutku smanjio na 2:1.

Lizarazu je igračku karijeru završio 2006. godine u dresu Bajerna iz Minhena.