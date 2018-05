Slavlje fudbalera Lokomotive

To nije Lokomotiva, to je brzi voz novog šampiona Rusije! Lokomotiva i Juri Sjomin - to je dobitna kombinacija kakvoj nema premca! Legendarni stručnjak dokazao je da je voljenom klubu talija kakva se u sportu retko viđa. Ne samo što je osvojio svoju treću šampionsku krunu u karijeri, već je sve tri doneo upravo Lokomotivi. Prvo 2002, pa 2004. i, eto, sada!

Mogu se dugo raspredati priče o fudbalskim kvalitetima Edera Lopesa, ali ovaj čovek se pretplatio za najvažnije golove, one koji donose titule! Tako je bilo na Evropskom prvenstvu 2016. sa Portugalijom, tako je i danas, kada je slomio borbeni duh Zenita, udaljio ga od Lige šampiona i, što je najvažnije, Lokomotivi doneo najveću radost posle četrnaest godina čekanja - 1:0 (0:0)!

Momak koji ove sezone igra vrlo malo, do ove utakmice u igri je proveo tek nešto više od 1.300 minuta, od trenera Sjomina dobija priliku na kašičicu, ali očigledno ima urođen gen strelca u najvažnijim utakmicama! Tek njegov četvrti u celoj sezoni, ali koliko bitan! Praktično najvažniji u karijeri, uz već pomenuti hitac Francuskoj u finalu Evropskog prvenstva. Tako je u ovoj utakmici šansu dobio tek u 79. minutu, kada je zamenio Antona Mirančuka, a samo nekoliko kontakta s loptom bilo mu je potrebno da izraste u čoveka čije će se ime naći na usnama navijača u narednim godinama.

Lokomotiva je jednim udarcem učinila i to da Zenitove ambicije za plasman u Ligu šampiona postanu izuzetno tanke. Nekadašnjem šampionu Rusije sada će biti potrebno ne samo da Krasnodar izgubi od Rubina na svom terenu, već i da istu sudbinu doživi i CSKA u utakmicama sa Arsenalom iz Tule i Anžijem kod kuće. Dakle - za prebogati klub iz Sankt Peterburga praktično nemoguća misija i praktično već sada možemo da kažemo da ćemo ga gledati u Ligi Evrope naredne sezone. Možda sa Sinišom Mihajlovićem na klupi?

Utakmica sama po sebi nije donela previše uzbuđenja i umesto spektakla videli smo gotovo nervozno odmeravanje snaga u većem delu susreta. Ali, sa najsrećnijim krajem za igrače, navijače i upravu Lokomotive. RZD Arena je eksplodirala onog trenutka kada je glavni arbitar Sergej Ivanov odsvirao kraj utakmice, a koliko su pristalice Lokomotive bile nestrpljive da počnu sa šampionskim slavljem govore i scene sa tribina, koje su čak tri puta započele žurku, praktično na svaki sudijski zvižduk u nadoknadi vremena.

Zenit je pokušavao da zabavu pokvari, ali evidentno je da je Roberto Manćini već nedeljama unazad glavom u svojoj rodnoj Italiji, gde će preuzeti kormilo Azura. Jer, posle dva vezana remija došao je poraz koji je klub, praktično, upropastio. Elite nema, a samim tim verovatnije je da će ulaganja generalnog sponzora Gasproma biti manja.

Ali, to najmanje interesuje novog šampiona Rusije, koji se u elitno takmičenje vraća posle trinaest godina mahom boravka u Ligi Evrope i Kupu UEFA, pa čak i bez evropskog plasmana. Videćemo samo šta je legendarni Sjomin, koji narednog petka puni 71 godinu, sprema za povratnika u Ligu šampiona!

PREMIJER LIGA RUSIJE - 29. KOLO

Subota

SKA Habarovsk - Krasnodar 0:1 (0:1)

/Klaeson 45/

Tosno - Dinamo Moskva 1:2 (0:0)

/Mirzov 68 - Šunjić 56, Pančenko 79/

Lokomotiva Moskva - Zenit Sankt Peterburg 1:0 (0:0)

/Eder 87/

18.00: (1,55) Spartak Moskva (4,00) Rostov (6,25)

Nedelja

13.00: (2,95) Ural (2,95) Amkar (2,65)

18.00: (1,25) CSKA Moskva (5,80) Arsenal Tula (12,0)

Ponedeljak

18.30: (2,40) Anži (3,10) Ahmat (3,20)

18.30: (1,80) Rubin (3,40) Ufa (5,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama