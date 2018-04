Četiri kola pre kraja Premijer lige Rusije aktuelni šampion Spartak napravio je fatalan kiks. Narodnaja komanda doživela je šokantan poraz u Jekaterinburgu i verovatno završila poteru za liderom Lokomotivom. Ural je slavio sa iznenađujućih 2:1 i sada Spartak kasni za Lokomotivom pet bodova uz meč više. A taj duel Lokosi će odigrati danas, kada im ugoste stigne Ahmat.

Železničari bi, dakle, već večeras mogli da odu na osam bodova razlike, pod uslovom da pobede rivala iz Groznog, za šta postoji velika verovatnoća. Potom, narednog vikenda Lokosi dočekuju Ufu gde će opet biti veliki favorit, a do kraja još imaju gostovanja Krasnodaru i Arsenalu, uz derbi sa Zenitom u Moskvi. Sa druge strane, Spartak igra kući protiv Ahmata, Rostova i Dinama, uz gostovanje Amkaru.

Lokomotiva je bez poraza na deset proteklih domaćinstava sa Ahmatom, a u tom periodu ostvarila je osam pobeda. Ekipa je živnula posle šokantnog poraza u Permu, posle kojeg je vezala dve pobede nad Rostovim i Dinamom, dok je Ahmat u poražen na tri uzastopna gostovanja, a mrežu nije zatresao na četiri od prethodnih pet mečeva. Strepeće tim iz Čečenije za opstanak, jer ga vrlo moguće čeka baraž, za šta bi mogla da se postara upravo Lokomotiva.

Zenit i CSKA upinju se da zauzmu mesta koje vodi u Ligu šampiona, a umnogome bi mogli sebi da olakšaju pobedama u večerašnji susretima sa Dinamom iz Moskve, odnosno Amkarom. Zenit je neporažen na 12 minulih domaćinstava protiv Policajaca, i mogao bi da iskoristi debakl Dinama protiv Lokomotive u prošloj rundi, kojim je četa sa Himki arene prekinula seriju od šest utakmica bez neuspeha. Ume Zenit da kiksne kod kuće, ali teško je očekivati da to uradi u doba kada svaka greška skupo košta. Slična situacija je sa CSKA, koji je do sada odigrao najmanje mečeva pred svojim pristalicama na nivou cele lige, tako da bi do kraja takmičenja trebalo da ima više mečeva kod kuće.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 18:30 4311 RUS 1 Lok.Moscow - Akhmat Grozny ki 1 1,55 Sre 18:30 4302 RUS 1 Zenit - Dinamo Moscow ki 1 1,45 Sre 19:30 4301 RUS 1 CSKA - Amkar ki 1 1,45 Ukupna kvota 3,26

RUSIJA 1 - ZAOSTALI MEČEVI 23. KOLA

Sreda

18.30: (1,55) Lokomotiva (3,70) Ahmat (7,25)

18.30: (1,45) Zenit (4,20) Dinamo Moskva (8,00)

19.30: (1,38) CSKA Moskva (4,40) Amkar (10,0)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images