Kada kažete sport u Finskoj verovatno pomislite na hokej, ski skokove, odlične reli vozače, bivšeg šampiona Formule 1 Kimija Raikonena, sve bolje košarkaše, ali nađe se tu poneko mesto i za fudbalere. Jari Litmanen je bio čuveni član slavne i trofejne generacije Ajaksa devedesetih godina prošlog veka. Kada je reč o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu Finci su godinama u zapećku komšija - Danaca, Šveđana, Norvežana, sada i Islanđana. Vreme je da lopta zameni skije u "zemlji šuma i jezera" - počinje Veikausliga.

Dete Srema iz Sremske Mitrovice Pavle Milosavljević već pet godina igra u Finskoj. Otisnuo se 2013. godine u SJK (Seinajoki) koji je tada igrao u drugoj ligi. Tada kreće uspon, kako našeg fudbalera, tako i kluba. Sledeće sezone SJK je ušao u elitu ligu, bio vicešampion zemlje, osvojio Liga kup. Milosavljević je kao kapiten 2015. godine podigao pehar najbolje ekipe Finske. Skinut je sa trona do tada dominantni Helsinki. Posle Seinajokija igrao je za Ilves Tampere, a od ove sezone je član Jara, koji želi povratak u najjače društvo.

Iskusni štoper za portal Mozzart Sport govori o predstojećem šampionatu Finske, o favoritima, autsajderima, o nekada poznatim fudbalerima koji igraju Veikausligu, zanimljivostima iz prve ruke...

"Helsinki se prošle sezone prošetao u prvenstvu. Mislim da je i ove godine izraziti favorit za titulu. Iz Al Ahlija je na pozajmicu stigao egipatski reprezentativac Amr Gamal i on bi trebalo da bude vođa napada. Helsinki kao šampion i najpoznatiji klub u Finskoj uživa veliki respekt ovde", ne ostavlja dilemu Milosavljević o favoritu za titulu.

Kada je reč o konkurentima za vrh, iskusni srpski štoper ističe nekoliko klubova.

"Moj bivši klub SJK je pre nekoliko dana izbacio video pred start sezone sa natpisom "vreme je za titulu". Pojačao se, ima kvalitet. Poznajem većinu momaka sa kojima sam igrao. Smatram da je problem do trenera Tomija Kautonena, da nije izvukao maksimum iz igrača. Moj Jaro je u Kupu igrao 1:1 sa SJK-om, ali bili smo bolji na tom meču. Ekipa koja ima dosta uspona i padova. Biće među četiri najbolje ekipe, ali teško će do titule. Prva zvezda tima je golman reprezentacije Estonije Mikel Aksalu. U finskim medijima KuPS smatraju kao klub koji će da bude najveća pretnja po šampiona Helsinki. Moje mišljenje je da bi Inter iz Turkua mogao da iznenadi. On je godinama trošio, za finske uslove, dosta novca, ali nije bilo rezultata. Sada nije toliko rasipao novac. Na klupi je Italijan Fabricio Pikareta. Inter je igrao odlično u Kupu, izborio je finale sa Helsinkijem".

Jedan klub je u Finskoj već prežaljen.

"Kemija svi vide kao klub koji će teško da izbori opstanak. Ima finansijske probleme, ali prethodnih sezone je uspevao da izbori opstanak. Pogodio je sa nekim strancima, ali sada ne izgleda dobro. U Kupu je igrao jako loše i glavni je kandidat za ispadanja. Za opstanak bi trebalo da se bore TPS, RoPS i Honka. Ipak, teško je predvideti jer u Finskoj klubovi nisu bogati, nema igrača koji odskaču kvalitetom, pa je liga izjednačena. Mnogo toga će se znati posle desetak kola".

Svetski trend igranja na veštačkoj podlozi nije zaobišao ni Finsku.

"Sedam timova imaju teren sa prirodnom travom, a na veštačkoj će igrati: šampion Helsinki, SJK, RoPS, VPS i KuPS. Finska liga nije toliko atraktivna i kvalitetna, ali će u njoj da igraju neki poznati fudbaleri. Najpoznatije ime je Nigerijac Taje Taivo, koji je nekada nosio dres Olimpika iz Marselja, Milana, kijevskog Dinama i Burse. On će igrati za RoPS. Tu je i njegov zemljak Ruben Gabrijel iz KuPS-a, koji je branio boje Nigerija na Svetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine".

Kakav bi to šampionat bio da u njemu nema Srba. U najboljoj ligi Finske igraće: Nemanja Obradović i Željko Savić (Honka) i Ivan Tatomirović (Mariehamn).

"Savić je bio sa mnom u Seinajokiju kad smo osvojili titulu. Tatomirović je igrao za Helsinki i RoPS, dok je Obradoviću ovo debitantska sezone u Finskoj", zaključio je Milosavljević analizu šampionata Finske za Mozzart Sport.

Vrednost timova prema proceni sajta transfermarkt.de

1. Helsinki 4.100.000

2. KuPS 3.620.000

3. SJK 3.560.000

4. Lahti 2.680.000

5. VPS 2.410.000

6. Ilves 2.390.000

7. Honks 2.360.000

8. Mariehamn 2.320.000

9. Inter Turku 2.180.000

10. RoPS 1.670.000

11. TPS 1.400.000

12. Kemi 1.080.000

* cifre su u evrima

TABELA IZ PRETHODNE SEZONE

