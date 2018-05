Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1236-4215300-1606 Vreme: 19.05.2018 18:59:18 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem sub 19:00 1481 Macara Deportivo Cuenca 1:1 (0:1) ug 0-2 1.69 Fiks sub 19:00 3821 Maritzburg F.S. Stars 0:1 (0:1) ug 0-2 1.47 Fiks sub 20:00 1352 Torque Boston River 0:1 (0:1) ug 0-2 1.62 Fiks sub 20:00 8604 Al Orouba Al Nasr S. 0:0 (0:0) ug 0-2 1.55 Fiks sub 20:00 8576 Fanja Al Shabab Seb 0:0 (0:0) ug 0-2 1.72 Fiks sub 21:00 1541 Juazeirense Nautico 2:0 (2:0) ug 0-2 1.62 Fiks sub 21:30 1309 Metropolitanos Dep.Lara 0:2 (0:1) ug 0-2 1.6 Fiks sub 21:30 1552 Paysandu Sao Bento 1:1 (0:1) ug 0-2 1.47 Fiks sub 21:30 1553 Oeste Villa Nova 2:0 (1:0) ug 0-2 1.36 Fiks sub 22:00 1494 Fuerza A. LDU Portoviejo 1:1 (1:0) ug 0-2 1.55 Fiks sub 23:55 1556 Boa Coritiba 1:1 (1:1) ug 0-2 1.47 Fiks sub 22:00 1744 Dallas Vancouver 2:2 (1:0) ug 3+ 1.5 Fiks sub 21:00 5020 Dijon Angers 2:1 (1:0) ug 3+ 1.5 Fiks sub 21:00 5019 Olympique Lyon Nice 3:2 (0:1) ug 3+ 1.3 Fiks sub 21:00 1752 Portland Los Angeles 2:1 (0:0) ug 3+ 1.45 Fiks sub 20:45 1601 Utrecht Vitesse 1:2 (0:2) ug 3+ 1.45 Fiks sub 20:00 1809 St.Truiden Lokeren 1:1 (1:1) ug 3+ 1.4 Fiks sub 20:00 1811 Beerschot Wilrijk Eupen 3:1 (1:1) ug 3+ 1.35 Fiks sub 19:00 3376 St.Galen Lausanne 0:3 (0:3) ug 3+ 1.3 Fiks sub 19:00 3377 Thun Sion 1:4 (1:2) ug 3+ 1.3 Fiks Uplata: 200.00 RSD Ukupni koeficijent: 2488.46 Potencijalni dobitak: 995382.15 RSD

Igre na golove uvek su zanimljive našim kladiocima, zbog toga najčešće i završe u rubrici LUDI TIKET. Ovog jutra pred vama je listić, tačnije popularna "anakonda" koja se zamalo provukla...

Niko i dalje ne zna šta se desilo u Limburgu i zašto nije bilo više golova u meču Sent Trujdena i Lokerena, a ono što znamo jeste da je upravo zbog te utakmice ovaj tiket ispao iz trke za dobitak od 995.382 dinara! Ne bismo mogli ni da zamislimo kako se naš igrač iz Novog Pazara, vlasnik ovog tiketa, osećao kada je štoper domaćih Stelios Kiciju promašio jedanaesterac koji bi ovaj tiket učinio dobitnim! Još strašnije - igrao se 71. minut, što znači da je posle tog promašaja ostalo jako malo vremena da se bilo šta promeni. I nije se desilo apsolutno ništa! Da ne napominjemo to da su prva dva gola na utakmici pala u razmaku od samo četiri minuta - u 29. i 33. minutu.

Dakle, igrači dva tima imali su preko sat vremena igre da nešto naprave, da stignu do tog gola. I bolje prilike nije bilo od te sa kreča, ali kada neće - onda neće...

No, naš igrač je apsolutno zasluženo dobio utešnu nagradu i to od 20.000 dinara! Odnosno, 100 puta veći dobitak od same uplate koja je iznosila 200 dinara, preko benefita "NAPLATI PROMAŠAJ". Ostaće, ipak, žal za dobitkom od 995.382 dinara, od čega je 497.692 dinara bio osnovni dobitak, a preostalih 497.690 dinara došlo je kroz BONUS 1.000%.