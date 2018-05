Još samo 90 minuta ostalo je da se odigra u Bundesigi ove sezone, a otvoreno je još mnogo, mnogo pitanja! A to znači samo jedno - naredne nedelje očekuje nas pravi šou u Nemačkoj! Ono što znamo posle 33. runde jeste da će se u poslednjem kolu četiri tima boriti za još dva mesta u Ligi šampiona (pored sigurnih Bajerna i Šalkea), odnosno da sada samo čudo svetskih razmera može da spase Hamburger ispadanja.

Borusija iz Dortmunda porazom kod kuće od Majnca (1:2) toliko je sebi zakomplikovala život da bi na kraju lako mogla da ostane bez elite, dok Hofenhajm i Leverkuzen nisu iskoristili idealne šanse u okršajima sa Štutgartom, odnosno Verderom. Od konkurenata za LŠ danas je slavio samo RB Lajpcig, pa će i Bikovi u poslednjoj rundi imati svoju računicu. Ne preterano realnu, ali će je svakako imati...

HSV je imao sve na svojoj strani. Poraz Volfzburga upravo u Lajpcigu išao mu je naruku, međutim četa Kristijana Tica kukavički je odigrala u Frankfurtu i ostala bez ičega. Uz to, doživela rezultatski brodolom.

Borusija? Šta reći?! Ako vam u goste dolazi Majnc, najgori gost u Bundesligi, onda zaista tri boda koja bi značila overu LŠ ne bi smela da dođu u pitanje, no međutim... Milioneri su uspeli da izgube?! Dva brza gola gostiju šokirala su Vestfalen, a od tog šoka nije uspeo da ih povrati ni Maks Filip, koji će smanjiti na 1:2 već u 16. minutu. Sve preostalo vreme izabranici Petera Štegera nisu uspeli ni do boda da dođu. Pa kad je tako, onda se zaista postavlja pitanje da li taj tim uopšte zaslužuje plasman među 32 najbolja kluba Evrope. Majncu svaka čast, do opstanka je stigao na veličanstven način. Poštenije nije moglo...

I dok Dortmund "luduje", ni Lever ni Hof to ne koriste. Bajer je, doduše, izvukao bod na Vezeru, Nagelsman i njegovi ni toliko. Štutgart ih je tukao 2:0. Sada nas čeka praktično direktan okršaj za mesto u TOP 4, jer naredne nedelje Borusija ide na noge Hofenhajmu. Bod završava posao Milionerima (i savršeno paše bajer Leverkuzenu), ali ako kojim slučajem Hof slavi ubedljivo (3:0, 4:0), pa još Bajer nekim sličnim rezultatom odradi nezainteresovani Hanover - Borusija ostaje bez LŠ. I to na konto gol-razlike.

Četvrti kandidat - RB Lajpcig, posle današnji 4:1 protiv Volfzburga uzda se u trijumf Dortmunda i eventualni poraz Levera. Samo u toj varijanti Bikovi bi mogli do četvrte pozicije.

Teoretski, nakon poslednjih 90 minuta moglo bi da se dogodi da Borusija, Hof i Lever imaju jednak broj bodova (po 55). Tako bi bilo ukoliko Hof tuče Borusiju, a Lever bude bolji od Hanovera. Pod pretpostavkom da ne bude nekih senzacionalnih rezultata, Hofenhajm će imati prednost u odnosu na Bajer Leverkuzen zbog bolje gol-razlike. Borusija, s najboljom gol diferencijom, bila bi treća...

Hamburger? Izgleda da mu više nema spasa... Kada tim koji se bori za goli život i u prvih 45 minuta meča u Frankfurtu ne šutne ka golu rivala - onda možda i mora u Cvajtu na restart. Svaka čast Ticu za sve što je uradio do danas, ali danas je zabrljao. Formacija 4-5-1 kada se juri opstanak? Ako je za utehu HSV-u su poništena dva gola zbog ofsajda. Volfzburg je ostao na plus dva u odnosu na HSV i kod kuće čeka prežaljeni Keln. Čak i s bodom Vukovi u džepu imaju baraž, jer im je gol razlika plus 10 u odnosu na nekadašnjeg šampiona Evrope.

S druge strane, ako Volfzburg dobije za sedam dana, a Frajburg izgubi, u doigravanje će morati Štrajhov tim, jer ima lošiju gol diferenciju...

BUNDESLIGA - 33. KOLO

Subota

Menhengladbah - Frajburg 3:1 (1:0)

/Azar 18, Elvedi 57, Drmić 64 - Klajndinst 59/

Dortmund - Majnc 1:2 (1:2)

/Filip 16 - Baku 4, Muto 13/

Ajntraht - Hamburger 3:0 (1:0)

/Volf 31, Maskarel 77, Majer 90+2/

Augzburg - Šalke 1:2 (1:2)

/Maks 27 - Kerer 23, 34/

Keln - Bajern Minhen 1:3 (1:0)

/Zule 30ag - Rodrigez 59, Levandovski 61, Toliso 79/

Hanover - Herta 3:1 (3:0)

/Harnik 4, Sane 40, Filkrug 42 - Zelke 73/

RB Lajpcig - Volfzburg 4:1 (2:0)

/Lukman 24, 52, Verner 33, Ogustan 63 - Didavi 47/

Verder - Leverkuzen 0:0

Štutgart - Hofenhajm 2:0 (1:0)

/Gomez 25, 74/

Parovi poslednjeg, 34. kola (svi mečevi počinju u 15.30):

Bajern Minhen - Štutgart

Hofenhajm - Dortmund

Herta - RB Lajpcig

Frajburg - Augzburg

Šalke - Ajntraht Frankfurt

Leverkuzen - Hanover

Hamburger - Borusija Menhengladbah

Majnc - Verder

Volfzburg - Keln

