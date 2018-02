Ludnica u Solunu! Trener Olimpijakosa pogođen u lice, pa odvezen u bolnicu! Miralas provocirao navijače, Paoku se oduzimaju tri boda?! (VIDEO)

Vandalizam u grčkom fudbalu vratio se na velika vrata! Veliki derbi između Paoka i Olimpijakosa nije ni počeo, a već je prekinut i veliko je pitanje da li će uopšte i početi i pod kojim okolnostima!

Gorelo je na Tumbi uoči jednog od najvažnijih mečeva u šampionskoj trci, a sve je počelo u trenutku kada su igrači i treneri dva tima izlazili na teren. Baš tada šef stručnog štaba Olimpijakosa Oskar Garsija pogođen je pravo u lice rolnom papira, posle čega je završio na travi.

Posle velike gužve kraj aut linije potpredsednik pirejskog kluba Sava Teodoridis naredio je igračima svog kluba da se momentalno povuku u svlačionicu, dok je Oskar Garsija odveden kod lekara kako bi se utvrdila težina zadobijene povrede. Koja, po svemu sudeći, nije uopšte naivna, pošto je odvezen u bolnicu.

A, kako je sve počelo? Tako što su navijači Paoka želeli da naprave spektakularan uvod u utakmicu tako što su sa praktično svih tribina ka terenu poleteli papirići i rolne papira, ali je jedna pogodila Olimpijakosovog trenera i nastao je pravi metež.

Dok su fudbaleri Olimpijakosa izlazili sa terena, mračnu stranu svog karaktera pokazao je heroj crveno-belih Kevin Miralas. On je, naime, prostačkim gestom provocirao navijače Paoka i to tako što je rukama pokazivao ka svojim genitalijama, što je dodatno razbuktalo vatru na Tumbi.

Grčki mediji navode da bi Paoku mogla da budu oduzeta tri boda zbog fizičkog napada na trenera Olimpijakosa, a povrh svega je početak utakmice pomeren. Tako, naime, kaže pravilnik lige po kojem se svaki ovakav potez strogo kažnjava. Doduše, konačnu odluku po ovom pitanju doneće delegat utakmice. Navodno, Paoku već sada preti da zaradi suspenziju stadiona u naredne dve do tri utakmice, a na sve to ići će i novčana kazna od 6.000 do 80.000 evra!

Pogledajte ispod trenutak kada je Oskar Garsija pogođen u lice, zatim i sve detalje sa Tumbe tokom ovog prekida...