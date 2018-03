Kao prošle godine u Gornjem Milanovcu! Kada je bilo gusto, kada je Crvena zvezda klizila ka još jednom kiksu, presudio je potez Luke Adžića.

Prethodne sezone je sačekao odbijenu loptu, sada u Šapcu je preuzeo odgovornost u kritičnim trenucima. Iamo je šansu i u prvom poluvremenu da pogodi iz slobodnjaka, ali je tada uvideo šta treba da radi.

„I prvi bi završio u mreži da igrač Mačve nije skočio kao da je na federima. Kod drugog nisam imao dilemu da ću gađati Puletićev ugao, jer smo Milijaš i ja primetili da je golman u svim prethodnim pokušajima išao da brani prostor iza zida. Očekivao sam ga i znao sam da ću pogoditi. Bilo je očekivano da posle toga overimo pobedu, a mislim da smo mogli da budemo i ubedljiviji“, rekao je Luka Adžić za Večernje Novosti.

Mladi reprezentativac Srbije je ovog proleća dva puta bio starter (protiv Javora i Mačve) i na oba susreta je postigao gol. Eto podatka za statistiku trenera Milojevića.

„Poklopilo se, ne mora da bude pravilo. Moje je da igram i radim sve što mi se naredi a za dobro kluba. Na treneru je izbor igrača i taktike. Dobro se razvijam, Zvezda gura ka tituli i sasvim sam zadovoljan“

Svi su izgledi da će crveno-beli u plej-ofu startovati sa plus šest u odnosu na Partizan koji dolazi na Marakan" posle Uskrsa.

„Prvo da dođemo do plej-ofa. U Lučanima će biti sličan meč kao u Šapcu, ali verujem da ćemo odmorniji i u kompletnom sastavu do kraja zabeležiti dve pobede. Ne razmišljamo o prednosti koju ćemo imati u odnosu na Partizan, jer gledamo samo sebe i težimo da pobedimo u svakoj utakmici. Svi želimo titulu na Marakani i verujem da ćemo je vratiti“, kaže Adžić.