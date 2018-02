Lukaku: Posle svega očekuješ više poštovanja…

Napadač Mančeter junajteda Romelu Lukaku smatra da je posle svega što je učinio u dosadašnjoj karijeri, a tu se pre svega misli na broj postignutih golova, zaslužio daleko više poštovanja, ali da je takođe i vrlo dobro svestan zbog čega to nije tako.

Tamnoputi belgijski golgeter postigao je 22 gola za Crvene đavola, što je broj pogodaka koji je ispoštovao u gotovo svakoj sezoni dosadašnje karijere od kada igra na najvišem nivou.

„Počeo sam da igram fudbal sa 16 godina. Iz godine u godinu ljudi očekuju od mene više od 20 golova. To radim već 10 godina, tako da mislim da sam se dokazao. Očekuješ malo više poštovanja, ali to je situacija u kojoj se nalazimo. Ne slušam te priče, samo se trudim da napreduje i pokažem ljudima šta mogu da uradim na terenu“, rekao je Lukaku britanskim medijima.

Snažni golgeter je juče postigao prvi gol protiv timova sa prvih šest pozicija na tabeli.

„Dokle god pobeđujem i vodim svoj tim u pobede biću zadovoljan. Dalek je put još ispred mene, postoji mnogo velikih igrača sa kojim bih želeo da se poistovetim. Ambiciozan sam i svakodnevno ću raditi sa pobedu svog tima. Ne razmišljam o sebi“.

Kada je stigao prošlog leta, pored Junajteda želeo ga je i Čelsi. Na Stamfordu pre nekoliko godina nije doživeo predivnon iskustvo.

„Ne žalim zbog ovoga. Kada odlučim, to činim glavom i srcem. Sam sam odlučio, a kao što vidite nalazim se u dobrom stanju. Radim sa menadžerom (Žoze Murinjo, prim. aut.) koji me bodre svakog dana. Izazov je doći ovde da biste osvojili nešto i to je nešto što sam želeo. Još smo u borbi u dva takmičenja. Nije lako, ali je lep izazov“, rekao je Lukaku.

Foto: Action images