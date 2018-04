Istočni London je na nogama - Fulam je najtežu utakmicu do kraja sezone prošao kao od šale, a Aleksandar Mitrović se ne zaustavlja - 3:0 (0:0)! Ima nade, ona tinja - Fulam bi do kraja sezone mogao i do druge pozicije koja vodi direktno u Premijer ligu, a srpski strelac nastavlja s brutalnom golgeterskom serijom pošto je stigao do 11 pogodaka u 12 utakmica!

Slaviša Jokanović i njegova kaznena ekspedicija bili su letalni po simpatični klub iz komšiluka, pošto su završili protivnikovu seriju od 17 utakmica bez poraza! Fulam sada ima ima još dve utakmice do kraja prvog dela sezone i dva je boda ispred Kardifa, ali ima i dve utakmice više od tima iz Velsa. Dakle, da bi Fulam zaista overio direktan plasman u englesku fudbalsku elitu, Kardif bi morao da kiksne protiv Notingema, Derbija, Hala ili Redinga. Dosta teških utakmica je pred ekipom Nila Vornoka, zato Fulamova nada i dalje tinja.

Što se Aleksandra Mitrovića tiče, najbolji srpski napadač zaslužio je da još jednu utakmicu i dobru igru kruniše golom! Učestvovao je u akciji kod prvog gola, pošto za njegov dalekometni hitac golman Džordan Arčer nije uspeo da smiri kako treba. Situaciju je najbolje iskoristio hitronogi Rajan Sesenjon koji je nastavio ličnu seriju golova i lukavim pogotkom kroz noge doveo Fulam u vođstvo. U samom finišu utakmice Mitrović je potvrdio dobru rolu dobrim hicem gde najveću krivicu snosi odbrana Milvola, koja je Srbina ostavila samog na strelištu.

Milvol se zaista dobro držao u prvom delu utakmice, ali je kasnije mnogo brzo pao u ambis. Upravo je Mitrović pokrenuo Fulamove snage u uvodnim momentima drugog poluvremena, posle čega je usledio Sesenjonov gol za probijanje Milvolove barijere.

Najlepši pogodak, ujedno i potez utakmice izveo je Kevin Mekdonald samo deset minuta posle Sesenjonovog gola za vođstvo. Odlično se Mekdonald snašao u datoj situaciji i jednostavnim driblingom ponizio Džordž Savilja i bacio ga na tur posle čega je ispalio strelu za koju, ironije li, Arčer (strelac) nije imao rešenje. Lep pogodak Mekdonalda, ali potpuno ide na dušu Arčera...

Fulam do kraja ima još dve, na papiru, lake utakmice - protiv Sanderlenda i Birmingema. Iz ova dva meča potreban je maksimalni učinak, s tim da Kardif mora bar da remizira dva puta. Ukoliko bi se to dogodilo Fulam i Kardif imali bi jednak broj bodova, a onda bi se prednost određivala preko bolje gol razlike. U ovom trenutku Fulam ima +34, a Kardif +29.

ENGLESKA 2 - 44. KOLO

Petak

Milvol - Fulam 0:3 (0:0)

/Sesenjon 46, Mekdonald 56, Mitrović 89/

Subota

16.00: (2,80) Birmingem (3,10) Šefild Junajted (2,65)

16.00: (3,80) Bolton (3,45) Vulverhempton (2,00)

16.00: (1,60) Brentford (4,00) KPR (3,10)

16.00: (2,65) Bristol Siti (3,35) Hal (3,10)

16.00: (2,65) Derbi (3,10) Mildzbro (2,80)

16.00: (5,50) Ipsvič (3,80) Aston Vila (1,65)

16.00: (2,70) Lids (3,15) Barnsli (2,70)

16.00: (1,65) Preston (3,80) Norič (5,50)

16.00: (2,40) Šefild Venzdej (3,25) Reding (3,05)

16.00: (1,85) Sanderlend (3,50) Barton (4,40)

20.45: (1,45) Kardif (4,30) Notingem Forest (7,75)

