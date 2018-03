Pa kakav je igrač Zlatan Ibrahimović! Pa kakav je to majstor! I to u gradskom derbiju Los Anđeles Galaksija i Los Anđeles FC-a. Ušao je u igru u 71. minutu pri rezultatu 1:3, a onda posle gola Pontiusa u 77. minutu postigao golčinu koja će obići ceo svet. Pa mu je i to bilo malo nego je u 91. minutu dao još jedan za potpuni preokret i pobedu Galaksija od 4:3.

Prvi gol...

Primio je loptu na oko 35 metara i volejem lobovao golmana Milera koji je prethodno loše ispucao loptu. Potpuno u njegovom stilu.

Drugi gol...

Kada je delovalo da će biti 3:3 na kraju, Galaksi je došao do pobede. Centrirao je Ešli Kol, a Ibra je glavom postigao pogodak za pobedu.

Debi koji će se pamtiti i o kome će se pričati!

A utakmica se kretala tako da je skoro bilo nemoguće predvideti ovakav kraj. Los Anđeles FC je vodio s 2:0 već posle 26 minuta. Kada je Steres postigao autogol u 48. minutu gosti su poveli s 3:0.

Najavu povratka u meč poslao je Letgle golom u 61. minutu, a kada je Ibra ušao u 71. sve se okrenulo naglavačke.

Lav je stigao! Lav je gladan!

Kada je Ibrahimović potpisao za Galaski, klub ga je predstavio sa "Galaksi, dobro došao kod Zlatana".

Izgleda će baš tako da bude.

Ibra je već osvojio Ameriku.

Foto: Action images