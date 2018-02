Majncova iznuđena iluzija - u Berlinu kao kod kuće

Danijel Brosinski

Skoro godinu dana je prošlo. Bio je to 25. februar 2017. godine kada je Majnc slavio u Leverkuzenu sa 2:0. Bila je to poslednja bundesligaška pobeda Majnca na gostovanjima. Ove sezone na 11 utakmica na strani samo četiri osvojena boda. Jedino je Štutgart po tome gori od Majnca. Moralo je da se odrazi na plasman. Tim Sandra Švarca trenutno je na 16. mestu na tabeli. Ako se ne pomeri sleduje me baraž za opstanak u eliti.

Zato su u klubu rešili da urade sve što je moguće ne bi li prekinuli tu negativnu seriju rezultata na gostovanjima. U Berlinu nije lako igrati, ali nije baš ni da je Herta bauk. Pritom, lukav plan su smislili Švarcovi saradnici. Naime, u Majncu će pokušati da trikom “prevare” igrače da pomisle da igraju - kod kuće.

Posle sinoćnjeg treninga - odlazak kući umesto na aerodrome. Tek danas će ekipa otputovati u Berlin. Ima to svoje psihološke prednosti.

“Tako ti je dan kraći. Kad letiš veče pre ceo dan lutaš po hotelu. Dok dočekaš utakmicu…”, kaže Švarc.

Stoga će Majnc ovaj put sebi ozrganizovati uvertiru identičnu onoj pred mečeve na domaćem terenu. Let do Berlina svakako traje samo jedan sat. Nije to nikakva razlika. Povratak za Majnc - u subotu ujutru.

Problem je samo što nije to baš tako. Nije baš da u fudbalu nešto zamisliš, a ono ti se odmah ostvari. Majnc je u crnoj seriji od tri poraza. Herta ne zna za poraz u poslednja četiri kola. Jasno je ko je ove favorit.

