Tibo Kurtoa

Individualno imaju kvalitet da se rvu za medalje. Kao tim imaju naviku da sami sebi zakomplikuju život. Izgleda da ni Mundijal u Rusiji neće biti izuzetak. Bivši selektor Mark Vilmots sada je potegao optuživši oca Tiba Kurtoe da je medijima otkrivao informacije iz svlačionice.

Doduše, treba imati na umu da Vilmots nikako ne voli Kurtou, koji ga je javno označio kao glavnog krivca za poraz od Velsa u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon toga, Vilmots je i napustio selektorsku funkciju i ustupio mesto Robertu Martinezu. Ni on nije bio pošteđen kritika igrača. I Kurtoe i Kevina de Brujnea, ali je za razliku od prethodnika, sve to shvatio kao dobronamernu razmenu mišljenja.

Mark Vilmots nije takav. Zlopamtilo je.

“Imam problem kad igračima izložim plan u 18 sati, a u 18.15 je on po svim društvenim mrežama. To znači da je informacija procurila preko nekog od igrača, a to je vrlo ozbiljna stvar. Neki francuski novinari su mi javili da je to radio tada Kurtoa. Ne poštuju svoju zemlju“, jasan je Vilmots u izjavi za beIN Sports.

Tijeri Kurtoa je naravno odmah reagovao i istakao da nikada nije novinaru odao sastav belgijskog tima za bilo koju utakmicu, ali ostaje utisak da bi Belgijanci mogli da se još jedom fudbalski “samoubiju“ u Rusiji. Kao i na Euru 2016 kada su ispali od objektivno mnogo slabijeg Velsa.

Ako im se tako nešto ponovi, nacija će biti silno razočarana. Osim možda Marka Vilmotsa. Čini se da bi on teško istrpeo kad bi Roberto Martinez napravio veliki rezultat.

