Isko

Real Madrid ponovo na trećem mestu, a osmeh na Iskovom licu. Španski velemajstor, otvoreno nezadovoljan poverenjem koje mu ukazuje Zinedin Zidan, dočekao je da prvi put ove sezone u jednoj utakmice i postigne i namesti gol. Paradoksalno, stradala je baš Malaga, Iskova Malaga, koja je na Rozaledi pretrpela poraz od 1:2. Pamtiće ga u Andaluziji, jer ko zna kad će se Malaga vratiti u elitu i imati priliku da se divi takvim asovima kakav je njen odbegli Isko.

A jeste as i danas se to videlo u svakom njegovom dodiru sa loptom. Nije baš ni da je nekog iznenadio. Dobro je poznato šta sve on ume. Samo smo malo zaboravili, pošto Zidan više veruje nekim drugim igračima. U Realu svi znaju. Svi znaju sve. Nije tu lako izabrati startnih 11.

Isko je odličan primer. Davno su to primetili treneri manjih klubova. Kad igraš protiv Reala možda je i najbolje da Kraljevski klub izađe u najjačem sastavu. Pobediće i to je u redu. Ali kad na teren istrče onih gladni minuta - grizu. Pa tako i Isko, iako u njegovoj igri naizgled nema ničeg agresivnog. Zavisi valjda samo od toga šta podrazumevate pod tim terminom.

Recimo da nije napadan… Ili bar tako ne izgleda. A kad napadne…

Bio je to 29. minut i već tada su svi znali kako će se ovaj meč završiti. Drugi gol bio je puka formalnost. Da slučajno prednost ne isklizne iz šaka. Što bi se na kraju i desilo da nije bilo tog pogotka Kazemira. Dijego Rolan je pogodio za Malagu u trećem minutu sudijske nadoknade. Gol za čast i obraz. Rezultatski značaj neće imati.

Oduzeo mu ga je Isko kada je Kazemira poslužio kao na tacni.

Tamo je uostalom sve i počelo. U Malagi. Jeste profesionalnu karijeru počeo u Valensiji, ali baš na Rozaledi je Isko eksplodirao, baš je tamo proglašen za Zlatnog dečka evropskog fudbala… Ironije života, sada ju je ispratio u Segundu.

Primera, 32. kolo:

Petak:

Đirona - Betis 0:1 (0:1)

/Loren 36/

Subota:

Sevilja - Viljareal 2:2 (0:1)

/Nolito 78, Enzonzi 82 - Raba 36, Baka 68/

Barselona - Valensija 2:1 (1:0)

/Suarez 15, Umtiti 51 - Pareho 87pen/

Las Palmas - Sosijedad 0:1 (0:1)

/Ojarzabal 21/

Leganes - Selta 1:0 (0:0)

/Gerero 63/

Atletik Bilbao - Deportivo 2:3 (0:2)

/Raul Garsija 48, Suaseta 72 - Adrijan Lopez 6, 14, Borha Valje 53/

Nedelja:

Eibar - Alaves 0:1 (0:1)

/Guideti 5/

Atletiko Madrid - Levante 3:0 (1:0)

/Korea 33, Grizman 48, Tores 77/

Hetafe - Espanjol 1:0 (0:0)

/Suarez 53/

Malaga - Real Madrid 1:2 (0:1)

/Rolan 93 - Isko 29, Kazemiro 63/

