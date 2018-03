Mali signali... Levandovski u Realu sad ili nikad!

Robert Levandovski je promenio agenta usred sezone i samo dodatno podgrejao glasine koje se šire već duže od godinu dana - da će napustiti Bajern!

Poljak je okončao saradnju sa Ćezarijem Kuharskim koji ga je zastupao celu karijeri do sada i potpisao saradnju sa jednim od najmoćnijih menadžera na svetu - Pinijem Zahavijem.

Danas Kiker javlja da je i saradnja sa Zahavijem oročena. Na nekoliko meseci. Tačnije, do kraja sezone. To je jasan signal da je Zahavijev posao da Levandovskom do kraja letnjeg prelaznog roka pronađe novi klub. A malo je klubova koji se mogu nazvati kao atraktivnije ili bolje rešenje od Bajerna.

Nije tajna da Levandovski već duže vreme ima tihi revolt prema ostanku u Bajernu i da želi u klub sa kojim će osvojiti Ligu šampiona. Njegov bivši menadžer Kuharski je u dva navrata koketirao sa Realovim predsednikom Florentinom Perezom, ali se ništa nije desilo na kraju

Izgleda da Levandovski procenjuje da će sa Zahavijem lakše naći put do Madrida. Jer, teško je zamisliti koje su još opcije u glavi poljskog napadača. Osim Reala, malo je klubova koji mogu sebi da priušte Levandovskog i koji će tražiti centrafora top klase narednog leta. S obzirom da se očkuje odlazak Karima Benzeme iz Madrida i da se najčešće kao naslednici pominju Levandovski, Kejn i Ikardi, očigledno da je Poljak procenio da mora što pre da otvori vrata Realove svlačionice.

Zahavi spada u grupu od nekoliko najmoćnijih menadžera sveta. Ima otvorena vrata u mnogim klubovima, ali sa Realom baš i nije imao neke velike poslove prethodnih godina. Međutim, umešan je u Nejmarove megatransfere u Barselone i iz nje u PSŽ, pa možda pokuša da Poljaka dovede na Park prinčeva umesto Kavanija...

Nešto se očigledno dešava jer nema nikakve logike da Levandovski angažuje Zahavija na nekoliko meseci, osim ako ne želi da ide iz Bajerna...

