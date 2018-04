Paulo Dibala igra sezonu života i opet to nije dovoljno u Italiji da bi ga poštovali i cenili koliko zaslužuje. Svako malo se pojavljuje neke kritike zbog kojih bi Argentinac mogao da digne sidro i pređe u neki drugi klub i ligu.

Tome najviše doprinosi i Masmilijano Alegri koji često Dibalu ostavlja na klupi ili ga menja rano u drugom poluvremenu. Iako je Argentinac dao 21 gol na 29 mečeva u Seriji A, samo na 23 je bio starter, a devet puta je zamenjen. Dakle, samo 14 puta je odigrao ceo meč. Ukupno 2.058 minuta. Primera radi Gonzalo Iguain je odigrao 31 utakmicu u prvenstvu, 29 puta je bio starter, svih 90 i kusur minuta je odigrao na 24 utakmice. Ukupno 2.524 minuta. I postigao je 15 golova?! Ali atmosfera u Juventusu je takva da je Iguain nedodirljiv, a da je Dibala uvek među krivcima kada pođe po lošem.

Argentinac je bez premca najtalentovaniji igrač u Juventusu, može potezom da reši meč, ali se ne uklapa u Alegrijevu viziju kalkulantskog i taktičkog fudbala. Zato i Dibala često deluje kao izgubljen kada Alegri optereti ekipu taktikom poput derbija sa Napolijem kada se ziheraški branio bez šuta na gol i na kraju je kažnjen. Dibalin talenat i smisao prevazilaze kapacitete Juventusa kao ekipe...

U odbranu popularnog Dragulja je stao čovek koji ga je doveo u Italiju - Mauricio Zamparini. Gazda Palerma je lansirao Dibalu na Siciliji i potom ga prodao Juventusu.

„Kada je počeo prvi talas kritika na njegov račun, poslao sam mu poruku i savetovao ga da ide u Španiju. Uvek sam govorio da je on novi Mesi i dalje tvrdim to isto. On je redak talenat i jedan od onih koji su prišli blizu Mesiju“, kaže Zamparini.

Kritičari kažu da su poređenja sa Mesijem uticala na Dibalu...

„Problem nisu poređenja nego italijanski fudbal. Da bi napravio sledeći korak u karijeri, Dibala mora da ode negde gde se igra pravi fudbal. U Seriji A je taktika prioritet u odnosu na fudbal. Pravog Dibalu ćemo videti kada zaigra za Real ili Barselonu“, kaže kontroverzni Zampa.

Vrlo je moguće da bi Dibala mogao da završi u Španiju, ali ni u Barseloni, ni u Realu. Za njega je veoma zainteresovan Ateltiko Madrid. Ako Čolo Simeone ostane bez Grizmana krenuće u napad na zemljaka iz Juventusa. Čak se pominje i da bi Madriđani platili 120.000.000 evra za Dibalu. Juve bi to oberučke prihvatio i od tog novca finansirao kupovinu Sergeja Milinkovića Savića. A moguće je da Simeone krene po Dibalu čak i u slučaju da Grizman ostane i da sa njiima dvojicom i Dijegom Kostom napravi tim koji će napasti Ligu šampiona.

Šuška se i da je Juve naciljao Edinsona Kavanija iz Pari Sen Žermena kao zamenu za Dibalu. Urugvajac bi ih koštao oko 60.000.000 evra. Opcija je i Antoni Marsijal iz Mančester Junajteda.

(FOTO: Action images)