Roberto Mančini

Đampjero Ventura je hvala bogu otišao, mada nisu baš svi zadovoljni izborom Roberta Mančinija za njegovog naslednika na klupi Azura. Ipak, odluka je doneta, pa će nekada legendarni fudbaler i ne toliko ubedljivi trener debitovati na novom radnom mestu 28. maja u prijateljskom sudaru sa Saudijskom Arabijom.

I naravno promene će pretrpeti i nacionalni tim. Počevši od povratka Marija Balotelija, koji za reprezentaciju nije igrao od Mundijala 2014. godine. Međutim, baš Mančini ga je i gurnuo na veliku scenu. Nema problem da to učini opet.

“Svakako ćemo zvati Marija i verovatno ćemo ga vratiti. On je jedan od igrača koje bismo voleli da vidimo u formu kakvoj je bio na Evropskom prvenstvu (2012. godine, prim. aut.) kod Čezarea Prandelija. Ima tu mnogo igrača koji bi mogli da budu vrlo korisni“, rekao je Mančini na promociji u Koverčanu.

Najavio je i moguće priključenje Andrea Pirla stručnom štabu. Ali ni sam Mančini ne zna šta će sa Đanluiđijem Bufonom i Danijeleom de Rosijem. Spekulisalo se naširoko da će obojica završiti reprezentativne karijere nakon sudara s Holandijom 4. juna (tri dana ranije igraće i sa Francuskom), ali zasad se ništa sigurno ne zna. Obojica se predomišljaju. Stiče se ipak utisak da se Mančini ne bi previše bunio kad bi se sasta i rastali?

“Razgovaraćemo, imali dovoljno vremena, tek sam stigao juče. On i De Rosi su mnogo dali reprezentaciji. Razgovaraćemo, da vidimo kakve su njihove namere. Kad utakmice krenu zvaćemo one koji u tom trenutku igraju najbolje“, odgovara popularni Mančo.

A o samom poslu i prelasku iz klupskog na reprezentativni nivo...

“Neće to biti problem. To što neću viđati igrače svaki dan. Moje je da pronađem dobre igrače, a uvek ih ima, čak i u teškim trenucima. Samo će možda biti potrebno malo više vremena. Neće biti lako, ali ništa i nije lako. Posmatraće nas 50.000.000 ljudo... To je ono najlepše, ako uspeš osetiš veliku satisfakciju... Sad je teško reći kako ćemo igrati, treniraćemo, imaću priliku da ih bolje upoznam. Onda ću se prilagoditi njihovim potrebama, kvalitetima. Tek tada ćemo odlučiti šta je najbolje za tim“.

A šta bi značio uspeh za Italiju?

“Neki važan trofej“, ambiciozan je Mančini, koji planira i osnivanje B tima u kome bi mlađi igrači mogli da se dokazuju.

