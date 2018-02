Mandarić odveo Mrđu u Ljubljanu

Dragan Mrđa karijeru nastavlja u zelenom dresu ljubljanske Olimpije! Slovenački vicešampion se tako ozbiljno pojačao u napadu poslednjih dana prelaznog roka u cilju da nakon godinu dana pauze vrati nacionalnu titulu na Stožice.

"Imao sam više ponuda, ali sam se nakon konkretnih razgovora odlučio za Olimpiju. Ljudi iz kluba su mi predstavili projekat i zaista me raduje što je Olimpija od dolaska Milana Mandarića ozbiljan kandidat za lovorike. To me je i povuklo u Ljubljanu jer se nadam da ću u maju podići dva trofeja. Jasno je da navijači od mene očekuju golove i verujem da će oni doći. Kao i pehari", rekao je 34-godišnji as koji je potpisao ugovor do kraja sezone.

Mrđa, koji je stasao u omladinskom pogonu Crvene zvezde igrao je za mnoge klubove širom sveta, a poslednji mu je bio japanski Šonan Belmare. Kao što je poznato, vlasnik Olimpije je američko-srpski biznismen Milan Mandarić koji je rekao da će prodati klub na kraju ove takmičarske godine.

(foto: Starsport)