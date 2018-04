Roma je uspela da se izvuče iz pakla Enfilda! Teško ranjena, ali opet, kako su stvari izgledale posle sedamdeset i kusur minuta, Vučicina dva pogotka u finišu utakmice zapalila su iskru nade da bi u Rimu naredne srede moglo da se dogodi novo čudo!Poput onog protiv Barselone u četvrtfinalu, kada je Roma takođe stigla tri gola minusa.

Ako pitate Kostasa Manolasa - on veruje u novo čudo.

„Ništa nije nemoguće i mi verujemo“, kaže Manolas i produžava:

„Liverpul je strašan tim s napadačkim fudbalom, imaju mnogo brze igrače i trče mnogo od prvog do poslednjeg minuta. Kao što sam rekao, biće to tvrd meč, a tako je bilo i protiv Barselone. Za nas ništa nije nemoguće“.

Manolas je govorio samo u superlativu o svom nekadašnjem saigraču Mohamedu Salahu, koji je večeras imao dva spektakularna gola i isto toliko asistencija.

„On je moj dobar prijatelj i veliki je igrač. Često se čujemo i pričamo preko telefona. Želim da mu čestitam zbog sezone kakvu ima, ali mi ćemo probati da ga zaustavimo u revanšu, kao i sve Liverpulove igrače. Ne dešava se svaki dan da igramo polufinale Lige šampiona, zato moramo da budemo više koncentrisani u revanšu“.

