Marez progovorio posle štrajka i propalog transfera u Mančester Siti

Rijad Marez je progovorio prvi put posle propalog transfera u Mančester Siti koji ga je učinio izuzetno ljutim jer je Lester poslednjeg dana prelaznog roka odbio multimilionsku ponudu Građana. Alžirac priznaje da je situacija bila teška, posebno nakon što je Lester odbio ponudu od 60.000.000 funti tražeći više.

Marez je tada drugi put u samo godinu dana tražio zvanično transfer od kluba, a štrajkovao je deset dana nakon prelaznog roka. Ipak, vremenom se rasrdio, a u subotu po podne je postigao sjajan pogodak iz slobodnog udarca u 97. minutu i doneo bod Lesteru protiv Bornmuta (1:1).

"Situacija je bila teška u januaru, ali dokle god sam ovde sve ću učiniti za Lester. Takav sam. Srećan sam što su me navijači ponovo lepo prihvatili. To mi je važno. Zato ću da im se odužiti igrama na terenu. Zbog ovakvih trenutaka (misli na gol) igrate fudbal. Nikada se ne predajete. Bio sam hrabar, moram nekada i takav da budem. Očigledno je da nismo pobedili, ali nismo ni izgubili i to je najvažnije", podvukao je Marez.

Marezovim stavom je zadovoljan i menadžer Klod Puel koji je zaboravio nesuglasice sa Alžircem.

"Bio je to težak prelazni rok za sve nas, a sve što sam tih dana rekao bilo je u svrhu da zaštitim Rijada i ekipu. Rekao sam i da će se vratiti sa ispravnim stavom, pozitivnim razmišljanjima i to je i pokazao. I tim mu je uzvratio na pravi način, a to je značajno. Svi igrači daju maksimum i to me raduje. Ponosan sam i na Mareza i na ekipu, dobro je da jačamo timski duh u finišu ove turbulentne sezone", zaključio je Klod Puel.

