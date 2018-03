Marko Zoćević ocenjuje: Utakmica s Radom je ispit zrelosti!

Borac i Rad sutra čeka ispit zrelosti! To su prve reči koje je Marko Zoćević, stameni vezista Čačana, izgovorio za Mozzart Sport, povodom trećeg, specijalnog ispita u prolećnjem delu šampionata.

Čemu se Borac nada u direktnom okršaju sa Radom, koji drži fenjer, ali se sa novim šefom, Zoranom Kizom Milinkovićem nada da bi mogao da ga odloži, i sačuva status Superligaša.

“Utakmica sa Radom je za nas ispit zrelosti, a zar i za njih ona to nije? Biće teško, jer jedna, mala greška može da odredi ishod utakmice. Svakako mislim da i tim sa Banjice pristupa sutrašnjem meču na jedan sasvim poseban način, pošto Rad nikada nije bio ekipa sa kojom se iko mogao šaliti. Građevinari su dakle disciplinovani, i mi to znamo. Mi smo to što smo, a pošto smo juče konačno kompletirani četvoricom novajlija, od kojih je jedino Stefan Drašković naš stari kadrovac, očekujem da srčanošću na terenu pokažemo da smo kadri da se izborimo za Borac, i za Čačak koji naš čeka naš rezultat”, kaže Marko Zoćević za Mozzart Sport, a onda sledi pitanje koje se samo po sebi nameće.

Borac od juče u sastavu ima i novog centarfora, Stefana Lukića! Kakvu bi ulogu mogao on da odigra na Banjici?

“Vi ciljate na to što nam Stefan kao pojačanje stiže upravo sa Banjice, i pritom ste sasvim upravu. Dobro je imati uz sebe momka koji poznaje igru rivala, ali ne treba zaboraviti da ni Rad nije isti kao što je bio. Oni su sada efikasniji, pre svega pokretljiviji po bekovskim linijama, i lepo transformišu igru. Na nama je da stanemo na loptu, a pri tom ne mislim da ćemo defanzivno ući u utakmicu. Dokazali smo preko Lime da možemo da budemo itekako opasni u utakmici s Radničkim, tako da po tom pitanju nemam šta da dodam”, tvrdi Marko Zoćević, koga će sutra sa klupe voditi pomoćni trener Miloš Đolović, u svojstvu v.d. šefa stručnog štaba Borca nakon ostavke koju je podneo Igor Spasić protekle nedelje.

Fali li neko Marku Zoćeviću, pitali smo, i to s pravom, pošto Vladimir Bajić, isti onaj momak koji je u 88. minutu utakmice sa Partizanom uhvatio živu, s kreča poslatu loptu Zorana Tošića Bambija još uvek nije oporavioio i vratio u stroj sa Morave.

“Fali samo Vladimir Bajić, lakše je s njim iza leđa, ali ni ovako nije loše, jer Mišić sjajno obavlja posao, i ima odličan pregled igre! Obećavam da ćemo dati sve od sebe, jer su nam bodovi neophodni za konačno ispunjenje cilja. Ostanak u Superligi za nas je najvažnija stvar na svetu”, zaključio je svoju analizu pred sutrašnju utakmicu, Marko Zoćević.

U konkurenciji za tim će biti četvorica novajlija. Tus u već spomenuti Drašković i Lukić, ali i Tasić i Džugurdić, kao i igrači koji su odradili suspenziju ili se oporavili od povreda. Tu pre svega mislimo na Kneževića, Dupovca, Vasilića i Obradovića.

Utakmica na stadionu Kralj Petar I, počinje u 15 časoca. Glavni sudija je Majo Vujović, a pomoćnici Srđan Milutinović i Matija Olajoš Nađ. Četvrti sudija je Dejan Santrač, a delegat FSS Ivan Hadži Đorđević.

