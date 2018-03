Aleksis Sančez i Markos Roho

Navijači su bili oduševljeni, Markos Roho u kontraraspoloženju. U intervjuu za argentinski TyC Sport defanzivac Mančester junajteda iskreno priznaje da, najblaže rečeno, nije bio obradovan kada su na Old Trafordu rešili da dovedu Aleksisa Sančeza.

Možda to niko nije primetio ranije, ali Roho i Sančez su bili na ratnoj nozi dok ih sudbina nije spojila na Teatru snova.

“Aleksis je veliki fudbaler, ali nismo se baš slagali na terenu”, iskreno je rekao Roho za TyC Sports.

“Svaki put kada bismo se susreli, bilo na reprezentativnim nivou bilo kada su se igrale utakmice između Junajteda i Arsenala, pošteno sam ga izudarao. A ni on nije ostajao dužan. Na sve to, dobro bih ga i izvređao, a i on je umeo da odgovori”.

Jasno, vest da Aleksis dolazi u Junajted nije primio sa osmehom na licu.

“Kad sam čuo da dolazi pomislio: O j…te, samo ne on dođavola”, ne krije Roho.

Ono što mi fudbalski fanatici možda nismo primetili preko TV ekrana ipak nije promaklo Žozeu Murinju. Pa je predostrožnosti rada još pre prvog Aleksisovog treninga u Mančesteru obavio razgovor i sa Rohom.

“Rekao mi je: Dovodimo Aleksisa. Nemoj slučajno da ga biješ sutra na treningu. Pukao je od smeha”, priseća se Argentinac.

Naravno, zajednički život u Mančester ih je pomirio. Sad je sve u redu.

(FOTO: Action Images)