Partizan je opet nokautiran. Raspoloženi Voždovac, predvođen sjajnim Alenom Mašovićem, savladao je kombinovani tim Partizana sa 2:1 u pretposlednjem kolu plej-ofa. Crno-belima je to bio čak treći poraz u ovoj fazi šampionata, a Zmajevi su do trijumfa došli posle velikog preokreta. I za to su im bila dovoljna praktično samo tri minuta.

Mašović i Andrija Luković su bili tvorci tog preokreta i na kraju zaslužene pobede Voždovca, druge nad Partizanom u sezoni na izmaku.

Prvi jer je u 76. minutu iskoristio penal posle prekršaja Uroševića nad Mašovićem. A onda je u 78. minutu Mašović prošao kao vihor po levoj strani, opet Uroševiću, i poslao loptu u suprotan ugao.

Poprilično je Miroslav Đukić promešao karte i u startnu postavu uvrstio trojicu igrača koji predstavljaju zalog za budućnost - Đorđa i Strahinju Jovanovića, odnosno Ukrajinca Jurija Vakulka. Među prvih 11 vratio se Slobodan Urošević i to kao desni bek, Marko Jevtović je zaigrao na poziciji štopera i bilo je evidentno da ekipa ne igra često u tom sastavu.

Ostaje pitanja šta je Đukić video u ovom meču s obzirom da rezervisti nisu baš blistali, niti su pokazali dovoljno želje da grizu za minute na terenu u nekim važnijim utakmicama.

Voždovčani su bili bolji rival u prvom poluvremenu, Andrija Luković je pogodio prečku u završnici posle sjajnog udarca distance, a još u dva navrata je testirao reflekse Partizanovog golmana Marka Jovičića.

Na početku drugog poluvremena crno-beli su zaigrali nešto angažovanije, Ognjen Ožegović je bio prilično agresivan, a u 50. minutu se i Nebojša Kosović dobro snašao uzeo loptu pre nego što ga je oborio Srećković. Za Petra Pipera nije bilo dileme, a siguran sa bele tačke bio je Marko Jevtović.

VOŽDOVAC - PARTIZAN 2:1

/Luković 76pen, Mašović 78 - Jevtović 52pen/

Stadion: Voždovac

Sudija: Petar Piper

Žuti kartoni: Vakulko (Partizan)

VOŽDOVAC: Knežević - Ćirković, Gajić, Mihajlov, Zlatković - Petrović, Duronjić, Luković, Milutinović (od 69. Gavrić), Srećković (od 65. Mašović) - Stuparević.

PARTIZAN: Jovičić - Urošević, Mitrović, Jevtović, N.G. Miletić - Kosović, Vakulko, S. Jovanović, Đerlek - Ožegović, Đ. Jovanović

SUPERLIGA - PLEJ OF - 36. kolo

Nedelja

Vojvodina - Crvena zvezda 1:2 (1:1)

/Arsić 24 - Radonjić 39, Milić 73/

Napredak - Čukarički 3:2 (2:1)

/Ndiaje 10, 43, 61 - Docić 30, Fofana 77)

Spartak - Radnički Niš (u toku)

Voždovac - Partizan 2:1 (0:0)

/Luković 76pen, Mašović 78 - Jevtović 51pen/