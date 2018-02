Matić: Neću da kažem zašto sam otišao iz Čelsija

Vilijan i Matić u duelu

As Mančester Junajteda Nemanja Matić poručio je da je odličnom partijom juče na Old Trafordu protiv Čelsija (2:1) samo želeo da pokaže da zaslužuje da nosi dres ovog kluba.

Srpski reprezentativac je bio inspirisan protiv svog bivšeg tima iz kojeg se za 45.000.000 evra preselio u crveni deo Mančestera prošlog leta.

"Igrao sam za Čelsi tri i po godine, ali sam sada dao sve od sebe protiv njih. Želeo sam da pokažem kvalitet. Nisam imao želju da bilo šta ikome dokazujem na drugoj strani, samo sam hteo da pokažem navijačima Junajteda da itekako zaslužujem da nosim crveni dres. Ovo je bila velika pobeda i nadam se da će tim nastaviti sa dobrim partijama jer je u Premijer ligi svaka utakmica rat", istakao je Matić.

Tokom leta, dok je bio aktuelan njegov transfer na Old Traford, nagađalo se da je razlog to što je Srbin osećao da trener Antonio Konte ne ceni dovoljno njegov doprinos osvojenim titulama.

Nemanja ni ovog puta nije želeo da komentariše to pitanje.

"Ne želim da pričam o razlozima zbog kojih sam otišao iz Čelsija. Zadržaću to za sebe. Srećan sam u Mančester Junajtedu i to je to. Transfer na Old Traford je bio pun pogodak za moju karijeru jer igram u velikom timu", zaključio je Nemanja Matić.

FOTO: Action Images