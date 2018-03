MATIĆEVA BOMBA U 91! Kakav prvenac u Mančester Junajtedu za 3:2 od 0:2! (VIDEO)...

Kakav momenat za prvenac u dresu Mančester Junajteda! Kakva golčina! Kakav poklon Nemanje Matića za Žozea Murinja. Ma kakva utakmica na Selhurst Parku!

Mančester Junajted od 0:2 do 3:2 protiv Kristala Palasa zahvaljujući golu Nemanje Matića u 91 minutu za pobedu. I to kakvom golu! Ne daje ih često, ali kada ih daje, onda su to fudbalska remek-dela. Pogledajte.

Mančester Junajted je hodao po ivici ambisa, bio na rubu poraza, uspeo da nekako dođe do izjednačenja, ali od pobede se praktično bio oprostio kada je sevnuo grom iz levice Nemanje Matića. Luka Milivojević je očajno reagovao u bloku i dozvolio zemljaku da postigne jedan od najlepših golova u karijeri. A znamo da je bilo spektakularnih i da je Matić jedan od retkih fudbalera koji su dva puta bili u konkurenciji za gol godine na svetu.

Junajted je zahvaljujući Matiću opet drugi na tabeli. Pred veliki derbi sa Liverpulom naredne subote na Old Trafordu kada ćemo szanati ko je u Engleskoj "prva pratilja" Gvardioline "misice" koja je već pobedila. Liverpul je u strašnoj formi, ali i ovaj Murinjov Junajted raste kako sezona odmiče. Ova pobeda znači Crvenim đavolima mnogo više na mentalnom planu nego na bodovnom jer ih očekuju utakmice sezone, a odmah posle Liverpula i revanš sa Seviljom u Ligi šampiona u kojem moraju da pobede.

Nije da Mančester Junajted večeras nije zaslužio pobedu, ali ne bi bilo nezasluženo da je i Kristal Palas iščupao bod jer je zaista pružio dostojanstven otpor i došao na prag pobede. Junajted je imao više loptu u nogama, više pokušavao, više šutirao, ali je Kristal Palas bio konkretniji i srećniji.

Krcate tribine Selhurst Parka su eksplodirale u 11. minutu. Androz Tauzend je uhvatio "plasirku" iz prve na nekih 20 metara, lopta je zakačila Lindelefa, promenila smer i De Hea je samo pogledom ispratio... Prvi put u istoriji Premijer lige, navijači Kristala Palasa su osetili kako je to kada njihov tim povede protiv Mančester Junajteda!

Tek što je počelo drugo poluvreme, opet delirijum! Domaći su na brzinu izveli prekid posle Matićevog faula, Van Anholt je probio po levoj strani i zakucao strelu pored nemoćnog De Hee.

Mančester Junajted više nije imao šta da izgubi i krenuo je na sve ili ništa. Smoling je postigao gol glavom "na vreme" i u pravom trenutku vratio nadu Crvenim đavolima i sledio krv u žilama domaćih. Znalo se šta se očekuje do kraja...

Junajted je opsedao gol Palasa, domaći su odolevali, ali nije bilo realno da izdrže taj pritisak do kraja. Posle šuta Aleksisa lopta se uz mnogo sreće i od prečke odbila do Lukakua, koji je petljao po šesanestercu, ali i i uspeo nekako da pronađe put do mreže kroz šumu nogu.

I onda kada je Mančester Junajted došao na prag pobede, umalo da opet sve prospe. Ali morao je i David De Hea da večeras pokaže deo magičnog repertoara. Neverovatnom inetervencijom posle šuta glavom Bentekea je sprečio treći gol Palasa.

I dok su domaći žalili za dva ispuštena boda, ostali su i bez onog jednog. Matić je rešio da pokaže kakav top ima u levici. Postigao je prvenac u dresu crvenih đavola, jedan od najlepših ove sezone viđenih u Prenijer ligi i izrastao u apsolutnog heroja pobede. A Kristal Palas bi ovaj gol možda na kraju mogao da košta i ispadanja iz lige...

PREMIJER LIGA - 29. kolo

Subota:

Barnli - Everton 2:1 (0:1)

/Barns 56, Vud 80 - Tosun 20/

Lester - Bornmut 1:1 (0:1)

/Marez 90+7 - King 35/

Sautempton - Stouk 0:0

Svonsi - Vest Hem 4:1 (2:0)

/Ki 8, Van der Horn 32, King 48, Aju 63pen - Antonio 79/

Totenhem - Hadersfild 2:0 (1:0)

/Son 27, 54/

Votford - VBA 1:0 (0:0)

/Dini 77/

Liverpul - Njukasl 2:0 (1:0)

/Salah 40, Mane 55/

Nedelja:

Brajton - Arsenal 2:1 (2:1)

/Dank 7, Mari 26 - Obamejan 43/

Mančester Siti - Čelsi 1:0 (0:0)

/Bernardo Silva 46/

Ponedeljak:

Kristal Palas - Mančester Junajted 2:3 (1:0)

/Tauzend 11, van Anholt 48 - Smoling 55, Lukaku 76, matić 90+1/

