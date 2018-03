Vladimir Matijašević

Taman što je naličilo da je Čukarički uhvatio ritam bolno prizemljenje na Banovom brdu. Partizan je slavio sa 2:0, ali više od rezultata sportskog direktora Brđana Vladimira Matijaševića brine - reklo bi se i nervira - pristup utakmici.

“Bili smo katastrofalni. Ja sam razočaran. Pre svega u ljude. Jednostavno, na toj utakmici pokazuješ neki svoj kvalitet, a mi kao da nismo postojali posle primljenog gola”, oseća se ljutnja u Matijaševićevim rečima.

Uostalom, ni ne krije je…

“Može da se izgubi, to je najmanji problem i sastavni je deo sporta, ali nikako, ponavljam nikako, ne sme onako da se odigra. Nikome ništa ne zameram, osim igračima. Ipak, ja sam kriv zato što su oni tu, tako da ni oni ne mogu biti najveći krivci. Ali, dobro... Videćemo šta će se dešavati u sledećem periodu”, preuzima i svoj deo odgovornosti sportski direktor.

Šta dalje? Za početak da se sedne za sto i pogleda u lice. U sredu i četvrtak u Beograd dolazi i gazda Dragan Gale Obradović, biće odmah i priče o letnjem prelaznom roku. Umnogome će on zavisiti i od toga hoće li Čuka ponovo do Evrope.

“Razumem ja i da nas muči povreda Kajevića. I Kopitović je trenutno povređen, a na Milojevića ne možemo da računamo jer mu ističe ugovor i nije želeo da ga produži. Zbog toga moramo planski da odradimo neke stvar. Ako je potrebno - povući ćemo i nekoliko igrača iz omladinskog pogona, jer naš klub živi od prodaje igrača. A ovi ovde neka se zamisle do juna i oko toga da li ćemo izaći u Evropu ili ne. Nama je Spartak sada prišao na tri boda, Vojvodina na šest. Kada se bodovi prepolove, shvatićete da će borba za Evropu biti grčevita. Ništa nije smak sveta, ali nama je Evropa taj primarnan cilj. A cilj je i mnogim klubovima”, upozorava Matijašević.

