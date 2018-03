Inter je konačno zaličio na "onaj" Inter, a Mauro Ikardi pokazao da nije zaboravio da daje golove! Na jednom od najtežih gostovanja u ligi, protiv ekipe koja je ostvarila deset pobeda pred svojim navijačima, i po tome je drugi najbolji tim u Italiji, Nerazuri su demonstrirali silu i slavili sa senzacionalnih 5:0, uz čak četiri gola svog kapitena i najboljeg strelca. Mogao je Argentinac možda i više da ga Lučano Spaleti nije izveo iz igre već u 65. minutu...

Đenovljani nisu mogli ni da opepele u sudaru sa raspoloženim gostima. Inter je na trijumf van svog stadiona čekao još od kraja novembra i evo dočekao je. I to na kakav način. Emilijano Vivijano uspevao je nekako da brani svoju mrežu u prvih 25 minuta - bilo je tu nekoliko vrlo lepih intervencija - ali onda je Ivan Perišić pogodio glavom posle lepog centaršuta Žoaa Kansela i krenula je njegova noćna mora.

Za samo 14 minuta Mauro Ikardi postigao je het-trik. Posle dva i po meseca posta... Prvo sa penala, onda velemajstorski petom, pa iz odbitka, nakon što je Rafinja probao da iskopira Mauritovu petu... Četvrti put Ikardi je matirao Vivijana početkom drugog dela. Volej, lopta o zemlju i preko golmana domaćina u mrežu. Još jedna majstorija.

Kada je prvi put pogodio mrežu Sampe Mauro Ikardi stigao je do 100. gola u Seriji A, čime je postao šesti najmlađi igrač s tom brojkom na kontu. Takođe, današnji het-trik mu je šesti u Kalču i od 2012, otkako on igra, niko ih od aktivnih igrača nema više. Ove sezone stigao je do brojke - 22. Prvi strelac lige Ćiro Imobile dva puta više pogađao je mrežu rivala.

A koliko je Sampdorija danas bila loša govori i podatak da je Đampaolo sve tri izmene napravio do 50. minuta. Tek tada, uz ručnu koju je Inter evidentno povukao, Đenovljani su uspeli da se malo stabilizuju i izbegnu još veću sramotu.

Ova tri boda od krucijalnog su zančaja u Interovoj borbi za Ligu šampiona. Nerazuri su ponovo četvrti, barem do večeras, i puni samopouzdanja dočekaće nastavak trke posle reprezentaivne pauze. Spaletijevu četu posle utakmice sa Veronom kod kuće čekaju tri jako teška meča. Gostovanja Torinu i Atalanti, te odloženi derbi sa Milanom. Ako i u ta tri susreta zabeleže pozitivne rezultate, Milaneze više niko neće moći da zaustavi na putu ka povratku u elitu...

SERIJA A - 29. KOLO:

Subota

Udineze - Sasuolo 1:2 (1:1)

/Fofana 44 - Adnan 42ag, Sensi 74/

SPAL - Juventus 0:0

Nedelja

Sampdorija - Inter 0:5 (0:4)

/Perišić 27, Ikardi 31pen, 32, 44, 52/

15.00: (1,37) Milan (4,60) Kjevo (9,50)

15.00: (2,50) Benevento (3,25) Kaljari (2,90)

15.00: (6,50) Krotone (4,10) Roma (1,52)

15.00: (2,40) Torino (3,30) Fjorentina (3,00)

15.00: (6,25) Verona (4,00) Atalanta (1,55)

20.45: (1,35) Lacio (4,90) Bolonja (9,50)

20.45: (1,22) Napoli (6,25) Đenova (14,0)

* kvote su podložne promenama