Davljenici - prsa u prsa!

U jednom od odlučujućih duela u borbi za opstanak u Bundesligi susreću se Verder i Keln. Domaćin ima jednu od meč lopti u sezoni. Ako danas pobedi, biće pet bodova iznad opasne zone i otpisaće jednog od direktnih rivala. Istina, tim sa Vezera ne blista, ali je u usponu forme, probudio se, ima tri pobede i samo jedan poraz na poslednjih pet mečeva, a na svom terenu je bez poraza poslednjih sedam utakmica. Ekipa iz Bremena je vrlo dobar domaćin. Dobili su dve poslednje utakmice na Vezeru.

Keln je svoju šansu propustio u prošlom kolu kada je doživeo poraz od Štutgarta iako je vodio, tako da danas možda overava kartu za Cvajtu. Gosti su se nakon buđenja opet vratili starim navikama, trenutno su poslednji, dok je Verder mnogo stabilniji i u boljoj formi.

Ovo je čist kec. Obe ekipe igraju otvoreno u poslednje vreme, pa nije isključen ni po gol na obe strane. Verder nije izgubio kod kuće od novembra prošle godine - osam takmičarskih utakmica pod palicom novog trenera Florijana Kohfelta - a realno je teško poverovati da to može promeniti baš Keln, iako treba očekivati da gosti krenu na sve ili ništa jer nemaju šta da izgube. Tradicija svakako ide u prilog gostima koji su neporaženi na osam prethodnih okršaja sa Verderom u Bundesligi, no pitanje je može li to u ovom trenutku da posluži kao relevantan reper za bilo kakvu prognozu.

Zanimljivo, ofanzivac ekipe iz Bremena Maks Kruze samo protiv dve aktuelne bundesligaške ekipe nije postigao gol, a to su Lajpcig i upravo Keln.

BUNDESLIGA - 26. KOLO

Petak

Majnc - Šalke 0:1 (0:0)

/Kaliđuri 55/

Subota

Hofenhajm - Volfzburg 3:0 (1:0)

/Šulc 18, Gnabri 77, Nohe 80/

Bajern - Hamburger 6:0 (3:0)

/Riberi 8, 81, Levandovski 12, 19, 90, Roben 55/

Hanover - Augzburg 1:3 (1:2)

/Sane 38 - Gregorič 26, 83, Kačar 45+2/

Herta - Frajburg 0:0

Leverkuzen - Menhengladbah 2:0 (1:0)

/Alario 39, Brant 90+2/

Nedelja

Štutgart - RB Lajpcig 0:0

Dortmund - Ajntraht 3:2 (1:0)

/Pulišić 11, Bašuaji 77, 90+4 - Jović 75, Blum 90+1/

Ponedeljak

20.30: (1,85) Verder (3,60) Keln (4,30)

