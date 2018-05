Nadali su se u Crvenoj zvezdi da će odlazak Damijana le Taleka popuniti dolaskom Slobodana Medojevića! Nekadašnji mladi kapiten Srbije bio je viđen kao novi univerzalac srpskog šampiona. Želela ga je struka, želeo ga je i Zvezdin menadžement, ali...

Sada je definitivno jasno da Slobodan Medojević ne želi u Crvenu zvezdu, što je nagovestio i upisom na forumu navijača Vojvodine. On je u razgovoru za Sportski žurnal poručio da nemarava da i u narednoj sezoni nosi dres nemačkog drugoligaša Darmštata.

„Ljudi iz Zvezde su me zvali više puta. Nismo pregovarali, već sam hteo da poslušam pounudu. Rekao sam da mi je cilj da ostanem u Nemačkoj i zahvalio im se na ponudi. Planiram da poslednjih godinu ili dve u karijeri odigram u matičnoj Vojvodini ako me naravno budu želeli“, poručio je Medojević za Sportski žurnal.

On je istakao da mu je lepo u Nemačkoj, bez obzira što je prethodni period proveo u Cvajti.

„Imam još godinu dana ugovor sa Darmštatom. Neću da menjam klub osim ukoliko ne stigne ponuda koja se ne odbija. Povratak u Srbiju nije moja opcija. Tačnije, u Srbiji za mene postoji samo jedan klub. A to je Vojvodina“.

Nekadašnji saigrač Vujadina Savića i Milana Rodića iz mlade reprezentacije Srbije verovatno smatra da bi povratak u Srbiju predstavljao korak nazad u karijeri.

„Cvajta je jača od naše elite 10 do 15 puta, stadioni su puni, igram svaku utakmicu pred 15 do 20.000 ljudi. Takmičenje je izuzetno dobro praćeno. Želja mi je da ponovo igram u kontinuitetu. Naravno, cilj mi je da se vratim u Bundesligu“, dodao je Medojević.