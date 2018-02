Mehelen ispustio dva gola viška, Gent sprečio bruku (VIDEO)

Gent definitivno nije u pravom naletu forme, kao u šampionskim danima. Najbolji dokaz ove tvrdnje je utakmica sa Mehelenom, koja se umalo pretvorila u pravi sunovrat nekadašnjeg prvaka Belgije - 2:2 (0:2).

Ne samo da je Gent jedva izvukao bod, nego slobodno možemo da konstatujemo da je domaćin imao sreće na svojoj Gelamko Areni, pošto je susret mogao vrlo lako da ima potpuno drugačiji tok.

Već do 19. minuta Mehelen je imao dva gola viška posle dobrih realizacija Klemona Tenmona i Maca Rica i tada se činilo da bi Gent mogao da pretrpi ozbiljnu bruku. Ali, sve se zaokrenulo u drugom poluvremenu i to na krilima svojih mladih ofanzivaca.

Prvo je Rangelo Janga pronašao put do mreže i tako zapalio iskru nade eventualnog preokreta, a posle dosta napora Roman Rajemčuk je poravnao rezultat i to posle manjeg spleta srećnih okolnosti - nakon odbitka od protivničkog štopera, onda i slučajnog udarca glavom. Nije, ipak, u fudbalerima Genta bilo snage za potpuni preokret, mada je na momente izgledalo da nemaju šansu da stignu ni do tog jednog boda.

BELGIJA 1 - 27. KOLO

Petak:

Sint Trojden - Anderleht 1:0 (1:0)

/Akpom 32/

Subota:

Antverpen - Ostende 0:0

Lokeren - Kortrajk 0:1 (0:0)

/Ševalije 73/

Varegem - Eupen 3:2 (2:2)

/Harbauji 41, 44, Hamalainten 64 - Kone 13, Bjordal 39/

Briž - Genk 2:2 (1:1)

/Vanaken 15pen, 64 - Karelis 11, Malinovski 84pen/

Nedelja:

Gent - Mehelen 2:2 (0:2)

/Janga 57, Jeremčuk 72 - Tenmon 2, Ric 19/

Šarlroa - Standard 1:1 (0:0)

/Rezei 66pen - Sa 76/

Muskron - Beveren 2:2 (1:1)

/Ritariju 24, Amala 88 - Telan 45+1, Vanco 65/

