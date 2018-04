Mejer i Tedesko

Kuva u Gelzenkirhenu. Odluka Maksa Mejera da odbije ponudu za produžetak saradnje, a odmah zatim poruka Šalkeove uprave da ga zanima samo novac, primorali su nemačkog reprezentativca na repliku iz koje se vidi da na Feltins areni dosta toga ne štima na relaciji klub-igrači.

Osim Mejera, kao slobodan fudbaler, plavo-bele na kraju sezone napušta i Leon Gorecka (Bajern).

„Jednostavno, ne želim da ostanem u Šalkeu i radim pod palicom gospodina Kristijana Hajdela. U poslednje vreme osećam da me klub maltretira“, precizan je bio Mejer u izjavi za Bild.

Podsetimo, Šalke mu je zimus ponudio novi ugovor, vredan 5.500.000 evra po sezoni, samo da bi ostao u Gelzenkirhenu, ali ovaj očigledno ima druge planove. Mnogi smatraju da su oni vezani za Englesku (kandidati su Liverpul i Arsenal), ali sam Mejer uverava da mu finansije nisu bitne koliko izbor kluba u kome će imati slobodu.

„Nije u pitanju novac. Da jeste, prihvatio bih ponudu Šalkea u kojoj mi garantuje 'jači' ugovor od sadašnjeg. Pre bih rekao da je to prljavi trik predsednika Klemensa Toniesa. Izašao je u medije i rekao šta je rekao da bi ispalo kako je sve stvar novca“.

Mejer nije igrao u subotu protiv Borusije iz Menhengladbaha (1:1). Zvanično obrazloženje trenera Domenika Tedeska je da je mladi vezista odustvovao zbog povrede, što on energično demantuje.

„Nisam bio povređen. Rekao sam to i treneru u četvrtak. A onda mi je pred početak treniga saopštio da sačekam i da bi bilo bolje da ne treniram do ponedeljka. A bio sam mu na raspolaganju“, uverava Maks Mejer.

FOTO: Action images