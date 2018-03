U pohod na iskupljenje u teksaškom Arlingtonu, Hrvati izlaze na megdan Meksikancima bez pola ekipe! Danijel Subašić, Luka Modrić, Mario Mandžukić, Marcelo Brozović, Ivan Perišić i Nikola Kalinić pošteđeni su okršaja koji je na programu u noći između utorka i srede u domu Dalas Kaubojsa.

Selektor Sombrerosa Huan Karlos Osorio bio je prilično iznerviran odlukom kolege Zlatka Dalića da nastupi u izmešanom sastavu.

"Ne znam zašto je Hrvatska pustila te igrače, a za to pritom nema nikakve argumente. Smatram da organizatori ovakvih utakmica moraju ubuduće nešto da naprave po tom pitanju i u ugovore uvrste odredbe kojima se selekcije obavezuju da igraju u najjačem sastavu. Jer, čemu te utakmice ako ne igraju najbolji? Ideja je da se pripremamo najbolji protiv najboljih za Svetsko prvenstvo. Radovao sam se Luki (Modriću), utakmici sa takvim majstorom čuvanja lopte kao što je on i to bi bila odlična priprema. Međutim, nadam se da ćemo i ovako izvući neku korist iz te utakmice", besneo je Osorio.

Hrvatima je, podsećanja radi, Peru nedavno u Majamiju zadao snažan udarac rutinski pobedivši (2:0).

"Video sam mnogo stvari protiv Perua, videću ih i protiv Meksika i odlučiti... Dogovorio sam se sa pomenutom šestoricom da mogu da odu, jer želim videti, na primer, Rebića, Kovačića, Pjacu, Kramarića u odnosu na Perišića, Mandžukića, Brozovića i Kalinića. Ne mogu da dopustim da se igrači "švercuju" i da igraju zbog imena. Ne igraju imena, igra reprezentacija. Opet ovo nam je poslednja provera pre završnog okupljanja, poslednja šansa da isprobamo pojedince i zbog toga sam tako odlučio", odgovorio je Dalić Osoriju.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 03:30 6692 MPR Mexico - Croatia ki 1 1,75 Ukupna kvota 1,75

PRIJATELJSKE UTAKMICE

17.00: (1,63) Jermenija (3,60) Litvanija (5,20)

17.00: (1,80) Gruzija (3,30) Estonija (4,50)

17.50: (5,80) Rusija (3,80) Francuska (1,55)

18.00: (3,35) Azerbejdžan (2,90) Makedonija (2,30)

19.00: (1,38) Švajcarska (4,30) Panama (8,00)

19.10: (2,80) Crna Gora (3,00) Turska (2,55)

20.00: (2,60) Senegal (3,00) BIH (2,75)

20.00: (2,75) Danska (2,80) Čile (2,75)

20.00: (3,15) Grčka (2,65) Egipat (2,60)

20.00: (2,65) Mađarska (2,60) Škotska (2,80)

20.00: (2,70) Tunis (2,80) Kostarika (2,85)

20.15: (2,00) Slovenija (3,20) Belorusija (3,70)

20.30: (8,50) Luksemburg (4,50) Austrija (1,35)

20.30: (2,55) Rumunija (2,95) Švedska (2,85)

20.45: (1,13) Belgija (7,50) Saudijska Arabija (16,00)

20.45: (2,75) Nemačka (2,80) Brazil (2,75)

20.45: (1,60) Poljska (3,60) Južna Koreja (5,60)

21.00: (1,40) Kolumbija (4,30) Australija (7,50)

21.00: (2,15) Engleska (3,00) Italija (3,50)

21.00: (2,65) Srbija (3,10) Nigerija (2,80)

21.30: (2,15) Španija (3,25) Argentina (3,25)

01.30: (2,25) SAD (3,00) Paragvaj (3,30)

02.00: (3,60) Island (3,05) Peru (2,10)

04.00: (1,75) Meksiko (3,40) Hrvatska (4,70)

*** Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images