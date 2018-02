Menšu malo 15 šansi, Rojsu dosta jedna! Teren - pa bolji je bio u Lučanima (VIDEO)

I to je fudbal: jedan tim za 90 i kusur minuta stvori petnaestak šansi i polušansi i ne uspe da postigne gol, a drugi realizuje jednu od tri stvorene prilike iz kategorije ozbiljnih i stigne do pobede! Ali i to je segment koji kada se podvuče crta određuje ukupni kvalitet jednog tima. A u ovom slučaju dileme nema - Borusija iz Dortmunda bolja je od svog imenjaka iz Menhengladbaha. barem za onoliko koliko je večeras pokazal, za taj jedan gol - 1:0.

Pored sjajnog pogotka Marka Rojsa u 32. minutu i "milion" promašenih prilika domaćeg sastava, utakmicu u Menhengladbahu obeležio je najblaže rečeno užasan teren. Nešto što se ne viđa u Nemačkoj, pogotovo ne poslednjih godina. O čemu se radi i zbog čega je trava na Borusija parku pred start meča bila lošija od one današnje u Lučanima posle 90 minuta "riljanja" - nismo saznali, ali to je sada najmanje bitno. Uslovi su bili jednaki za oba tima, a u takvim uslovima bolje su se snašli Milioneri.

Trenutak odluke, kao što rekosmo, zbio se u 32. minutu. Širle je prebacio s jednog kraja šesnaesterca na drugi, a tamo je smirio Rojs i onda prelepim udarcem pod prečku zatresao mrežu. Nije se bivši as Menša radovao previše, ali nije se ni previše trudio da sakrije radost zbog sjajnog pogotka...

Borusija je u tom delu utakmice imala više od igre i zasluženo stigla do gola, ali sve posle toga, u drugom delu drugog poluvremena, pripalo je domaćinu. Ređale su se šanse pred Burkijevim golom. Gađali su Bobadilja, Štindl, Azar...svi redom, ali mreža je mirovala. Utisak je da je Diter Heking malo zakasnio s izmenama, pa je Patrik Herman, koji je uneo nešto živosti u redove Menša, dobio manje od 20 minuta. Zašto Heking i dalje forsira Jonasa Hofmana, čoveka koji tri godine nije dao gol, ostaće i nakon večerašnjeg meča nejasno.

Poput Hofmanovog bio je učinak Drmića, druge Hekingove izmene. Doduše za mnogo manje vremena...

Kada se sve sabere, u Dortmund odlaze tri boda po zasluzi, mada će biti pridika na račun arbitra jer je u samom finišu meča Miši Batšuaji igrao rukom u svom šesnaestercu, a Dankert ostao nem.

BUNDESLIGA - 23. kolo:

Petak:

Herta - Majnc 0:2 (0:1)

/Kvajson 40, 65/

Subota:

Keln - Hanover 1:1 (1:1)

/Osako 30 - Filkrug 37/

Hamburg - Leverkuzen 1:2 (0:1)

/Han 70 - Bejli 40, Haverc 50/

Frajburg - Verder 1:0 (1:0)

/Petersen 24. penal/

Volfzburg - Bajern 1:2 (1:0)

/Didavi 8 - Vagner 64, Levandovski 90+1. penal/

Šalke - Hofenhajm 2:1 (2:0)

/Kerer 11, Embolo 29 - Kramarić 78/

Nedelja:

Augzburg - Štutgart 0:1 (0:1)

/Gomez 27/

Menhengladbah - Dortmund 0:1 (0:1)

/Rojs 32/

Ponedeljak:

20.30: (2,60) Ajntraht Frankfurt (3,25) RB Lajpcig (2,75)

***kvote su podložne promenama