Kada je za 35.000.000 evra stigao iz Valensije u Barselonu, malo ko je mogao da pretpostavi da će epilog, od jula 2016. do marta 2018. biti ovakav za Andre Gomesa. A situacija je takva da mu je stanje uma blizu pucanja.

To se lako može videti u intervjuu koji je dao za magazin "Panenka".

Otvorio se. Nije se otvorio, nego kao da je ispovedio dušu i rekao sve što ga tišti. A tišti ga mnogo šta. Ove sezone je u Primeri odigrao ukupno 474 minuta.

"Ne osećam se dobro na terenu, ne uživam u onome što mogu da uradim. Prvih šest meseci je sve bilo veoma dobro, ali su se onda stvari promenile. Možda reč nije najtačnija, ali postalo je za mene pomalo kao u paklu. Počeo sam da osećam sve veći pritisak. Sa pritiskom mogu da se nosim, ali ne sa onim koji sam stvaram", rekao je Gomes za magazin Panenka.

Portugalac ističe da mu problem ne predstavlja odnos s trenerom Ernesteom Valverdeom. Na treninzima sve funkcioniše kako treba, ali kada dođe utakmica...

"Osećaj koji imam na utakmicama je loš. Veoma sam smiren na treningu, ali nekada sam i tu pod stresom... Kada igram pre dan ili dva, taj osećaj sa utakmice me drži, ne dopušta mi da napredujem, ali na treningu mi kasnije bude lakše sa mojim saigračima", jada se Gomes.

Kritike i zvižduci očigledno utiču na Portugalca.

"Dešavalo mi se više puta da ne želim da napustim kuću. Ljudi bulje u mene, plašim se da izađem napolje osramoćen".

Nastavio je Gomes svoju ispovest bez zaustavljanja.

"Zaključan sam. Ne dopuštam sebi da se oslobodim frustracije koju imam. Ne želim da pričam ni sa kim, osećam se pomalo osramoćeno".

Portugalac ne zna da li da razmišlja o svemu ili da ne razmišlja.

"To što previše mislim o svemu me boli. Mislim o svim lošim stvarima koje sam uradio. Iako me saigrači podržavaju, stvari ne idu onako kako bismo svi hteli", rekao je Gomes.

A rekao bi čovek da mu cveta cveće kao fudbaleru Barselone....

Foto: Action images