Godinu dana u izgnanstvu i ekspresan povratak u elitu. Krila Sovjetov Srđana Mijailovića, ali i Orenburg, uspeli su da se posle sezone u drugoj ligi vrate u društvo najboljih u Rusiji. Kolo pre kraja sezone.

Orenburg je u jedinom subotnjem meču savladao Avangard iz Kurska sa 2:0, dok su Krila Sovjetov posao završila pobedivši danas u Samari ekipu još jednog doskorašnjeg prvoligaša Kubanja sa minimalnih 1:0. Mijailović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, odigrao je svih 90 minuta za pobednički tim.

I Orenburgu i Krilima odgovarao je i rezultat iz Jaroslavlja u kome je Šinjik zaustavio Jenisej - 2:2. Zanimljivo, oba gola gostiju pala su u sudijskoj nadoknadi, ali to nije bilo dovoljno za pobedu koja bi Jenisej ostavila u igri za direktan plasman u Premijer ligu. Druga šansa kroz baraž. Prva prepreka je Tambov, četvrtoplasirani tim druge lige Rusije. Ko pobedi u tom duelu potom će se boriti za pobednikom baraža iz prve lige. Igraće ga 13. i 14. na tabeli. Trenutno su to Amkar i Anži (on je siguran na 14. mestu), ali strepe i Rostov, Ahmat, Rubin...

Druga liga Rusije, 37. kolo:

Subota:

Avangard - Orenburg 0:2

Nedelja:

Tjumen - Spartak Moskva II 2:1

Sibir - Tambov 0:1

Tom - Rotor 1:0

Dinamo Sankt Peterburg - Baltika 3:1

Olimpijec - Luč Vladivostok 1:0

Himki - Fakel 1:3

Šinjik - Jenisej 2:2

Krila Sovjetov - Kubanj 1:0

Volgar - Zenit II 3:2

(FOTO: Action Images)