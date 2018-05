Milan se bori za Evropu, a Verona je na pragu ispadanja iz lige. Dakle, obe ekipe žele pobedu. Takođe, u drugom meču večeri Juventus posle velike pobede protiv Intera hoće tri boda protiv Bolonje, jer bi tako došao na korak do odbrane titule prvaka. S druge strane stoji Bolonja, koju iz lige može da izbaci samo teorija. Tako stoje stvari pred uvodna dva susreta 36. kola Serije A, koja su na programu večeras.

Milan se ove sezone muči sa davljenicima, a Verona to svakako jeste, i otuda bojazan da se ponovo ne oklizne kao protiv Beneventa. U tom slučaju Liga Evrope delovaće verovatno nezamislivo. Naime, posle Verone koja je vezala četiri poraza i nalazi se u prilično nezavisnoj situaciji, Rosoneri igraju protiv direktnih rivala Atalante i Fjorentine, a uz to naredne srede pulene Đenara Gatuza čeka finale kupa protiv Juventusa. Pred mladim strategom je bitan zadatak, a to je kako zadržati fokus igrača za duel sa slabašnom Veronom. Koliko je slaba govori i podatak da je na osam od proteklih devet gostovanja poražena sa dva ili više golova razlike.

Poraz od Napolija istopio je prednost nad drugoplasiranim rivalom na samo jedan bod, ali Juve se pobrinuo da u prošloj rundi situacija izgleda kao da je sve gotovo. Stara Dama je porazila Inter na strani, Napoli je poražen u Firenci i tri kola pre kraja crno-beli imaju četiri boda više od Napolitanaca. Alegri neće moći da računa na Pjanića, Mandžukića i Kjelinija, mada i bez njega treba očekivati trijumf nad Bolonjom. Forma gostiju nije sjajna u poslednje vreme, pošto je ekipa slavila jednom uprethodnih devet mečeva. Donadonijevi puleni imaju gotovo izvesno dovoljno bodova za opstanak, pa ne moraju da strepe.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 18:00 1017 ITA 1 Milan - Verona kmb 1-1&2+ 1,47 Sub 20:45 1018 ITA 1 Juventus - Bologna kmb 1-1&2+ 1,50 Ukupna kvota 2,21

ITALIJA 1 - 36. KOLO

Subota

18.00: (1,15) Milan (8,50) Verona (15,0)

20.45: (1,15) Juventus (8,50) Bolonja (15,0)

Nedelja

12.30: (6,50) Udineze (4,30) Inter (1,50)

15.00: (2,40) Kjevo (3,00) Krotone (3,30)

15.00: (2,00) Lacio (3,45) Atalanta (3,80)

15.00: (1,25) Napoli (6,50) Torino (10,0)

15.00: (1,55) SPAL (4,10) Benevento (6,00)

15.00: (3,80) Đenova (3,45) Fjorentina (2,00)

18.00: (2,20) Sasuolo (3,45) Sampdorija (3,25)

20.45: (7,75) Kaljari (4,80) Roma (1,40)

