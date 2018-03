Đenaro Gatuzo je preporodio Milan, navijači Rosonera opet jedva čekaju vikend da gledaju svoju ekipu, a budućnost deluje mnogo lepša nego što je to bio slučaj do pre samo dva meseca. A nagrada za to što je probudio uspavanog giganta trebalo bi da bude novi ugovor i to već u narednih desetak dana.

Naime, kako je objavila poslovično dobro obaveštena Gazeta delo sport, uprava Rosonera spremila je ponudu za koju se očekuje da će Gatuzo oberučke prihvatiti. Izvršni direktor Milana Marko Fasone trebalo bi sledeće nedelje da ima sastanak sa trenerom na kojem će mu izneti ponuda.

A ona glasi - ugovor do leta 2020. uz godišnju platu od 1.200.000 evra. To je deset puta više novca nego što sleduje Gatuzu po odredbama sadašnjeg ugovora. Nekadašnji reprezentativac Italije je sa godišnom zaradom od 120.000 evra najslabije plaćeni trener u Seriji A. To je, inače, ugovor koji je imao još dok je vodio mladi tim Rosonera odakle je prekomandovan u seniorsku ekipu.

Ako sve prođe prema planu uprave Milana, Gatuzo bi novi ugovor trebalo da potpiše baš uoči prvenstvenog derbija sa Juventusom koji je na programu u subotu, 31. marta u Torinu. Fudbaleri Milana u prethodnom periodu vezali su pet pobeda u Seriji A, a za poraz u ovom takmičenju ne znaju na prethodnih 10 utakmica.

Foto: Action Images