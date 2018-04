Sa oko 250.000.000 evra uloženih u pojačanja, Milan je prošlog leta promenio skorpo celu prvu postavu. U startnih 11 kod Gatuza se nalazi pet ili šest novajlija od prošlog leta, a ne računamo Andreu Kontija koji bi sigurno bio starter da nije bilo povreda...

I dalje se ne zna kakva je finansijska budućnost kluba, ali izgleda da je situacija mnogo bolja od one kojom je mediji predstavljaju. Gazda Jonghong Li je juče uplatio potrebnih 11.000.000 evra za funkcionisanje kluba i očekuje se da do kraja sezone uplati još oko 35.000.000 evra na šta se obavezao kada je preuzimao klub. U suštini, sve ide po planu ako se pogleda letnji prelazni rok i količina novca koju je Kinez uložio.

Ali mediji na Apeninima insistiraju da Li nema dovoljno novca da ispuni sve obaveze i da će u oktobru biti u problemu kako da vrati oko 300.000.000 evra pozajmljenih od američkog fonda Eliot. Sa bombastičnim letnjim prelaznim rokom u Milanu su računali na siguran plasman u Ligu šampiona, ali je prvi deo sezone bio očajan i sada samo čudo u finišu sezone može nekako da ugura Rosonere među četiri prvoplasirana tima i donese im elitno takmičenje i siguran novac od njega.

Ipak, u klubu kuju planove kao da je sve u najboljem redu i već smišljaju prve poteze za naredni prelazni rok. Milan je već dogovorio dolaske levog beka Ivana Strinić iz Sampdorije i golmana Pepea Reine iz Napolija. Oni dolaze kao slobodni igrač bez obeštećenja pošto im ističu ugovori. Blizu Milana je i južnokorejski vezista Ki Sung Jung kojem takođe ističe ugovor u Svonsiju i on bi trebalo da bude iskusna alternativa sa klupe.

Ni tu nije kraj besplatnim pojačanjima. Milan želi i Džeka Vilšira iz Arsenala, takođe igrača kojem ističe ugovor. Međutim, problem je njegova plata od 4.000.000 evra i to što traži 10.000.000 evra bonusa samo za potpis ugovora. Milan smatra da je to previše... Zato se Rosoneri opet okreću staroj i jeftinijoj želji - Milanu Badelju. Hrvat je bio velika želja bivšeg trenera Montele, ali ga Fiorentina tada nije pustila. I rizikovala je da ga izgubi bez obeštećenja jer i Badelju ističe ugovor sledećeg leta. Iskusni vezista želi u Milan i nema tako visoke finansijske zahteve kao Vilšir, pa deluje kao realnije rešenje.

Dakle, Milan se vraća na stare Galijanijeve navike o dovođenju besplatnih igrača, ali sprema i jedno veliko pojačanje koje će platiti - Andreu Belotija! Tačnije, želi napadača visoke kalse koji će im garantovati 25 golova po sezoni. Ono što nisu dobili letos u Silvi i Kaliniću koji su zajedno plaćeni preko 60.000.000 evra.

Beloti je prošlog leta bio jedna od glavnih meta Rosonera. Nudili su prvo 40.000.000, pa onda i 60.000.000 evra, ali je gazda Urbano Kairo odbio obe ponude. Beloti je tada imao veliku želju da pređe u Milan za koji navija, čekala ga je „sedmica“ koju je nosio njegov idol Ševčenko, ali je Torinov gazda ostao nepopustljiv. Tražio je prevelikih 100.000.000 evra. I pogrešio... Beloti je od tada pao u formi, a pala mu je i cena. Milan će ponuditi možda i manje nego letos, a Kairo će morati debelo da smanji letošnje zahteve. Možda i da ih prepolovi.

Posle neuspelog pokušaja prošlog leta da kupi Belotija, Milan se tada zadovoljio dovođenjem Nikole Kalinića, ali je Hrvat poptuno razočarao i prvi je na listi za odlaske narednog leta. Navodno i trener Gatuzo insistira na prodaji Kalinića i dovođenju nekog vrhunskog golgetera kao ključnog pojačanja, a Beloti mu je prvi pik. To je bio i jedan od uslova u pregovorima sa rukovodstvom kluba oko novog ugovora koji je potpisao juče. Uprava mu je obećala Belotija i kreće u ispunjavanje te želje. Torinov napadač i dalje ima želju da pređe na San Siro i nada se da će Kairo ovog puta pokazati više razuma.

Ako ipak ni ovoga puta ne dođe do dogovora, Milan se okreće nekim drugim metama. To su Edin Džeko, Alvaro Morata i Karim Benzema. Svi oni su i ranije bili na listi želja Rosonera, ali nije došlo do transfera. Najbliži je bio Morata koji je na kraju izabrao Čelsi, a Džeko je davnašnja želja Rosonera. neko od njih bi trebalo da dođe, a Beloti je ubedljivo najpoželjniji.

