Odavno nije tajna da Milanovi problemi sa dugovanjima ozbiljno prete da klub odvedu klub u propast, a ono što Kinezi iz vlasničkog pula rade vodi ka sigurnom nestanku.

Prema informacijama poznatog ekonomskog magazina Il Sole 24 Ore, Milanov vlasnik Li Jonghong namerava da uzme novu pozajmicu od 35.000.000 evra kako bi zapušio određene finansijske rupe i tako sprečio da se iste pretvore u provaliju. I to ne od bilo koga, već od američkog investicionog fonda Eliot, koji je Liju pre nepunih godinu dana uzeo već 180.000.000 evra kako bi otkupio Milan od Sivlija Berluskonija, a dosad nijev ratio ni evrocent!

Isti magazin podseća i da Milan već duguje 123.000.000 evropskih novčanica zbog dve ranije finansijske tranše iz Beča. To praktično znači da će šef kineskog konzorcijuma na čelu Milana Amerikancima dugovati zapanjujućih 215.000.000 evra, a da će ukupni minus na osnovu raznih pozajmica ići i na preko 338.000.000 evra!

Novac bi, navodno, trebalo da bude iskorišćen da se pokrije 30.000.000 evra obaveza koje hitno moraju da budu rešene, a prva uplata od 10.000.000 evra mora da prođe do 23. marta.

Ukoliko bi pozajmica zaista prošla, u pitanje bi se dovela namera američkog investicionog fonda u ovom slučaju. Da li bi pozajmica značila da u moćnom finansijskom krugu nema straha od toga da li će Milan vratiti dugove, ili je ovo samo korak napred ka neizbežnom scenariju - da upravo Eliot preuzme vlasništvo nad bivšim šampionom Evrope.

Il Sole 24 Ore otkriva i da Li ima lični dug od 7.000.000 evra prema nekoj vrsti zelenaša, gde mu je žena bila žirant, a novac je iskoristio kako bi ubrizgao određeni kapital u klub. Tu se dolazi do velike začkoljice. Naime, Li je 28. februara trebalo da otplati pomenuti dug, a pošto nije imao novca dobio je produžetak otplate, ali uz uvećanje od 24 odsto! To znači da je dug sada veći za 1.680.000 evra i ukupno iznosi 8.680.000 evra! Navodno, Li je do četvrtak trebalo da plati prvu ratu od 3.000.000 evra, a ako ni to nije uradio kamata bi se povećala za neverovatnih 42 odsto!

U ovom trenutku nije poznato da li je vlasnik Milana isplatio dug...

Foto: Action Images