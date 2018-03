Trener Crvene zvezde Vladan Milojević realno je ocenio dešavanja na terenu. On je posebno zabrinut zbog činjenice da njegov tim nije napravi pomak u odnosu na meč sa Voždovcem.

“Nemam šta da uzmem ili dodam “copy - paste” u odnosu na Voždovac. Primamo neke čudne golove, možete da ih tumačite kako hoćete, ja ću da ih prihvatim. Ako se neka krivica provlači, ja sam najodgovorniji. Ovo je fudbal, za tri dana imamo novu utakmicu”, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

On je potom potanko analizirao propuste u igri crveno-belih. Koji nisu novost.

“Prvo poluvreme smo igrali na njihovoj polovini. Oni su izašli posle našeg gola, dali su nam prostor.... Kada to imaš, moraš da zaključaš utakmicu deset minuta pre kraja. Pre njihovog gola imali su šansu... Baš kao protiv Voždovca. Protivnik se ništa ne pita prvo poluvreme i onda dolazi do pada koncentracije. Zabrinjava me što sam gledao identične utakmice. Ova i ona protiv Voždovca. Primamo gol na isti način u istom vremenskom intervalu.”

Crveno-beli su u finišu bili lišeni pomoći Vujadina Savića.

“Savić je dobio udarac. Nadamo se da nije strašno”.

