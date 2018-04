Vladan Milojević

Prošle sezone Crvena zvezda se opekla. Ove Vladan Milojević ne želi da rizikuje, pa uporno podseća da šampionska trka još nije gotova, iako crveno-beli nezadrživo grabe ka tituli, pa duel 33. kola Superlige sa Čukaričkim dočekuju na devet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan. Šef Zvezdinog stručnog štaba insistira na tome da opuštanja ne sme da bude.

“Ključ svega ovoga - i to igrači znaju - jeste da budemo profesionalni na svakom treningu. Više puta sam rekao: fudbal vam je danas i sutra. Svaki dan novi izazov, nova utakmica, pa i sada razmišljamo samo o Čukaričkom. To je jedini način kako sportista i treba da razmišlja, a crtu podvlačimo tek na kraju. I zato ne vidim da ima neke euforije, niti ću ja da je dozvolim“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare pred duel sa Brđanima.

Umeli su oni da poremete Zvezdi planove. Pobedom nad Partizanom (4:2) u prvom meču polufinala Kupa još jednom su potvrdili koliko neugodni mogu da budu. I zato pun respekt prema rivalu.

“Znamo da je Čukarički izrastao u klub koji je u vrhu srpskog fudbala. Pretenduju da izađu u Evropu, da li preko prvenstva ili preko kupa svejedno je. Videli ste da imaju velike šanse posle prve utakmice, obe sa Partizanom su odigrali kvalitetno. Skup je to dobrih igrača, predvođenim Nenadom Lalatovićem, jednim od boljih trenera u Srbiji“, hvali Milojević protivnika i poziva navijače da u što većem broju podrže ekipu, iako je radni dan u pitanju.

Kadrovskih problema nema, mada ima neduomica. Recimo, da li je Vujadin Savić posle povrede primicača spreman da odigra svih 90 minuta? Savić je minulog vikenda u Nišu odigrao prve minute posle povrede zadobijene još početkom marta.

“Nećemo da žurimo. Imao je dosta veliku pauza. Ta njegova povreda nije toliko česta, ni jednostavna, ne dozvoljava brz povrtak na teren. To je deo mišića sa kojim treba biti jako pažljiv. Videćemo sa njim, nećemo rizikovati ako ne bude bilo potrebe. Želim da i on bude psihički spreman da može da izdrži 90 minuta“.

Ukoliko ne bude mogao već protiv Čuke, štoperski tandem činiće Damijen le Talek i Srđan Babić. Član šampionske generacije Orlića opravdao je očekivanja ove sezone. Milojević smatra da to pitanje ne treba ni potezati.

“Nije ni bilo pitanje da li će iskoristiti šansu, on je i doveden sa epitetom odličnog igrača, samo nije igrao, pa mu je trebalo malo vremena. Tako da sa te strane, jeste iskoristio šansu, ali kome god da sam ukazao poverenje apsolutno ga je opravdao i ne bih tu nikoga izdvajao. A što se tiče Srđana, on je pokazao da Zvezda i u budućnosti može da se osloni na njega što je i potvrđeno otkupom ugovora od Real Sosijedada“.

