Svu onu lepotu, čast i prestiž, ali i pritisak, težinu i brige sa Zvezdine klupe, osetili su mnogi treneri za ove 73 godine. Zvezdina klupa je želja, cilj, za mnoge i ispunjenje sna, najlepši i najteži posao na svetu u isto vreme; mesto koje svakog trenera može da vine u visine, ali isto tako i da ga baci u ništavilo. Do sada, 41 trener sedeo je na tom fudbalskom „prestolu“, a ukupno 16 njih uspevalo je da Zvezdu postavi na tron države i osvoji šampionsku titulu.

Vladan Milojević je 17. trener kojem je to uspelo i to je učinio na veoma silovit i ubedljiv način. Ali, učinio je još nešto. Vladan Milojević može da se pohvali podatkom da je uspeo nešto što su pre njega učinila samo dva Zvezdina trenera.

Druga Zvezdina zvezda Dragoslav Šekularac radio je kao trener mlađih kategorija u Crvenoj zvezdi. Sa omladincima Crvene zvezde uspeo je da osvoji titulu, a taj uspeh ponovio je 1990. godine sa prvim timom Crvene zvezde. Dve godine kasnije, Crvena zvezda je osvojila titulu šampiona pod vođstvom Vladice Popovića, trenera koji je prethodno osvojio Interkontinentalni Kup. Vladica Popović je ranijih godina takođe bio i trener u Zvezdinoj školi fudbala, i sa omladincima je uspeo da osvoji titulu u Omladinskoj ligi.

Od tada, pa sve do danas, nijedan trener nije mogao da se pohvali da je do šampionske titule doveo i omladince i prvi tim Crvene zvezde. Punih 26 godina kasnije, to je uspeo Vladan Milojević. Prethodno, Milojević je 2011. godine trenirajući Slavoljuba i Dragoljuba Srnića, Filipa Stojkovića, Gorana Čaušića, Uroša Spajića, Marka Dmitrovića... uspeo da se domogne titule šampiona Omladinske lige u vremenima kada je Zvezda, pa samim tim i njena škola, bila u fazi posrtanja.

Danas je sa dvojicom od pomenutih fudbalera, Slavoljubom Srnićem i Filipom Stojkovićem, Milojević osvojio i seniorsku titulu šampiona države. A, simbolično, nakon takođe 26 godina, Crvena zvezda je pod vođstvom Vladana Milojevića odigrala jedan evropski meč na „proleće“.

