Još tri pobede i titula! Crvena zvezda je trijumfom nad Partizanom praktično stavila obe ruke na šampionski pehar. Sada joj ostaje da finišira posao.

Ekipa Vladan Milojevića sutra gostuje na Čairu (19.00), gde će pokušati da se još malo primakne konačnom cilju. Radnički ima ogroman takmičarski motiv, ali...

"Rekao sam i pre početka plej-ofa da su sve ekipe zaslužile da budu tu gde su. Idemo u goste dobroj ekipi, koja ima kontinuitet, bore se za Evropu. Čeka nas dobra atmosfera u Nišu, nikome nije lako kada tamo gostuje", istakao je Vladan Milojević na konferenciji za medije.

Dosta bure bilo je posle utakmica Radničkog oko suđenja. Rivali su se žalili, igrači Čukaričkog čak i posedali na travu iz protesta, ali Zvezdin trener kaže da ne brine.

"Ne plašim se i ne opterećujem se time. Bliži se kraj prvenstva, rastu tenzije jer svi imaju svoje ciljeve, a svi su tu negde blizu po bodovima. Svuda je tako, ne samo kod nas".

Zvezda je dva puta ove sezone pobedila Radnićki (3:0, 4:0).

"Nema opuštanja na treninzima, ne dozvoljavam to. Tako će biti dokle god bude trajalo prvenstvo. Trudićemo se da osvojimo što više bodova. Sem Donalda nemamo kadrovskih problema i to me raduje. Nisam još razmišljao o startnoj postavi, videćemo. Ne mora da znači da uvek igraju 11 najboljih. Imam veliki fond igrača i srećan sam zbog toga", naveo je Milojević.